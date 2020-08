Vagas de emprego no setor de tecnologia: São 17 nomes contratando!

Veja as vagas de emprego no setor de tecnologia, disponíveis hoje (8)! Mesmo em face da pandemia, o mercado tecnológico está cada vez mais forte. São várias fintechs e startups com oportunidades disponíveis, portanto, em home office!

As oportunidades são disponibilizadas pelo portal Computerworld, pelo mercado da tecnologia de informação, com cargos por todo o país!

Vagas de emprego no setor de tecnologia: Confira!

As oportunidades disponíveis na área de tecnologia de informação são para várias empresas que garantem benefícios e boas remunerações. Veja, a seguir, algumas das opções!

Acordo Certo

A fintech é especialista em renegociar dívidas pela internet e conta, por conseguinte, com 6 vagas disponíveis. São áreas específicas para:

Desenvolvedor FullStack Sênior;

Desenvolvedor Java Sênior;

Especialista de CRO, Analista/Desenvolvedor QA Pleno;

Engenheiro de Dados Jr.

O currículo deve ser encaminhado, portanto, para o e-mail [email protected]

Bagy

A plataforma de tecnologia é, portanto, específica para varejistas. Ela conta com 12 vagas para as áreas de:

Desenvolvimento de TI,

Finanças,

Vendas,

Customer Sucess;

Atendimento ao Cliente.

Belo Horizonte deve, portanto, fazer o anúncio de mais 40 oportunidades disponíveis até o mês de novembro.

Os interessados, portanto, devem encaminhar currículo para [email protected]!

Bitfy

Determinadas oportunidades estão disponíveis, por conseguinte, para a Bitfy. Veja, a seguir!

User Experience (UX)/User Interface (UI) Designer,

Desenvolvedor React Native;

Desenvolvedor Back-end NodeJS Pleno.

Por conseguinte, o interessado devem entregar currículo pelo e-mail [email protected]

Coalize

Para atuação como Full Stack Developer, a Coalize está disponibilizando, portanto, uma única vaga. A empresa é especialista em automatização RH das empresas. Os interessados devem encaminhar currículo para barbar[email protected]

Consolide

A startup que tem atuação com registros de marcas divulga oportunidades para as seguintes funções:

Coordenador de Outbound;

Coordenador de Inside Sales;

Tester de Software;

Redator/Copywriter (em regime home office);

Além disso, há oportunidades para estagiários nas funções de Engenharia da Computação e Suporte Técnico.

Para se candidatar, é preciso, portanto, acessar o portal da empresa!

Credoro

Específica para a área de empréstimo pessoal, a fintech Credoro realizou a abertura de oportunidades para home office. As oportunidades são para as vagas, a seguir!

Chief Technology (CTO);

Backend Developer.

Para se candidatar na Credoro, é preciso acessar o site associado.