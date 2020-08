Vagas de emprego para escaladores: Altiplano abre oportunidades!

Veja as vagas de emprego para escaladores disponíveis pela Altiplano! As oportunidades estão abertas, portanto, em Minas Gerais e Rio de Janeiro. O anúncio das vagas é para profissionais com experiência para atuar no cargo de escalador. Veja, por conseguinte, todos os requisitos para as 14 oportunidades abertas, bem como realizar a candidatura.

Vagas de emprego para escaladores: Confira!

As oportunidades são separadas em Escalador N1 e Escalador N2. São 14 vagas disponíveis. Para participar da seleção, é preciso ter a certificação de acesso por cordas devidamente atualizadas.

Como participar?

Quem tiver interesse nas oportunidades da Altiplano e que, portanto, promovam o atendimento aos critérios devem enviar o currículo para o e-mail da empresa, [email protected]

É importante não esquecer de mencionar o nome da oportunidade desejada no campo “assunto”.

Vagas de empregos para escaladores na Altiplano

A Altiplano é uma empresa que trabalha na segmentação de treinamentos, serviços e comércio. Ela apresenta o compromisso em oferecer modernidade no segmento, bem como segurança em altura.

É um empreendimento de engenharia, com especialização em execução de obras de geotecnia, recuperação de taludes e também estabilização.

Em relação aos treinamentos, tem associação a ABENDI – Associação brasileira de ensaios não destrutivos e inspeção; e apresenta um centro de treinamentos em acesso por cordas e trabalho em alturas no Estado do Rio de Janeiro.

Mais informações podem ser atualizadas aqui, no Notícias Concursos!