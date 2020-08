Vagas de EMPREGO são anunciadas pelo Grupo Vila

As oportunidades oferecidas são para nível médio, superior incompleto e superior completo

O Grupo Vila, empresa especializa em Serviços Funerários, Cemitério e Plano Funeral desde 1948, faz saber aos interessados a abertura de vagas de níveis médio e superior (incompleto e completo) na companhia.

Confira abaixo as oportunidades oferecidas:

Atendente;

Atendente de Plano;

Aprendiz;

Analista de PCO;

Consultor Externo;

Recepcionista;

As vagas de emprego estão distribuídas por unidades nos Estados do Rio Grande do Norte (nas cidade de Caicó e Natal) e Pernambuco, na cidade de Recife. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site do Grupo Vila, mediante envio do currículo para a vaga desejada.