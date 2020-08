Neste domingo, o Corinthians bateu o Mirassol por 1 a 0 e garantiu sua vaga na final do Campeonato Paulista pelo 4º ano seguido. Nos últimos três, o Timão foi campeão.

Após a partida, o presidente Andrés Sanchez aproveitou o momento e se manifestou nas redes sociais com uma cutucada:

“Mais uma vez Corinthians na final. Vai ter gente com dificuldade de explicar por aí amanhã. Um dia vão entender que o Corinthians não se explica, se sente. Parabéns pro time, pra comissão e pra quem acreditou.”

