Valesca Popozuda reage e solta o verbo contra críticas sobre corpo

Valesca Popozuda decidiu usar o seu perfil no Twitter, neste domingo (2), para desabar sobre as críticas que tem recebido a respeito do seu corpo. A famosa revelou que os haters aumentaram depois dela ter ganhado peso, neste período de quarentena.

“Eu vi algumas pessoas falando ‘nossa ela engordou’ … Sim eu engordei, eu estou fazendo quarentena, eu não estou mais fissurada em aparecer sarada pra ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem, eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim”, disparou a famosa, em uma das postagens.

Ainda na rede social, Valesca confessou que voltará a focar em seu corpo quando for voltar aos palcos. No entanto, segundo ela, isso acontecerá por uma questão da quantidade de trabalhos e não para agradar ninguém.

“Quando puder voltar a fazer show, eu vou dar uma emagrecida pra poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem, mas eu também não vou mais me cobrar a ter um corpo sarado porque os homens acham que fico melhor assim, sorry, eu sou feliz e de bem comigo mesma”, destacou a funkeira.

Recentemente, a cantora desabafou, em entrevista ao jornal Extra, sobre como a pandemia do coronavírus afetou o seu humor. O diálogo com os fãs aumentou ainda mais durante os primeiros dias de quarentena, porém, o passar do tempo e a situação de isolamento fizeram com que a artista acabasse entrando em um estado de depressão.

“A partir do segundo mês só piorava, não tinha nada de positivo. Caí em uma depressão horrível. Parou tudo. Iria lançar música, videoclipe novo… Parou tudo. Minha mãe, que tem câncer (de mama), iria passar por uma cirurgia após o Carnaval, mas não pôde ser operada“, iniciou Valesca.

A funkeira falou sobre os sintomas de sua depressão. “Ficava a madrugada toda acordada. Só conseguia dormir lá pelas dez da manhã e ia até umas seis da tarde. Não conseguia fazer nada“, relatou.

Eu vi algumas pessoas falando “nossa ela engordou” … Sim eu engordei, eu To fazendo quarentena, eu não To mais fissurada em aparecer sarada pra ninguém me desejar ou as capas de revistas me chamarem, eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e eu estou feliz assim❤️ — Valesca Popozuda #Furduncinho (@ValescaOficial) August 2, 2020