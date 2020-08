Vanessa Gerbelli usa quarentena para reavaliar a vida

O período difícil e delicado que é a quarentena também está sendo de muito aprendizado e reflexão para Vanessa Gerbelli. Em entrevista ao Sob Holofotes, coluna do site Seleções, a atriz contou o que tem tirado de bom desse momento.

“Essa ameaça invisível que ronda por aí fez com que a gente acabasse refletindo sobre o que é mais necessário para nós“, iniciou a Gerbelli, que, assim muitas pessoas, conseguiu repensar coisas fundamentais ou não para a vida.

“Trata-se de um processo de reavaliar as pessoas, a vida, os amores, a natureza, a espiritualidade, a saúde mental e a física”, completou a artista.

Com uma visão mais humanista e sensível do mundo, Vanessa Gerbelli ainda falou que a sua palavra do momento é “equilíbrio”.

Além de contemplar a vida, Gerbelli também gosta de apreciar cenários da natureza. A atriz, que gosta de postar fotos do tipo no Instagram, postou recentemente o clique de um jardim. “Como é bom um verdinho”, legendou a famosa.