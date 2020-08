Vasco anuncia atacante Guilherme Parede, ex-Coritiba e Internacional

O Vasco confirmou nesta terça-feira mais uma contratação para o técnico Ramon Menezes. Quem chega agora é o atacante Guilherme Parede, de 24 anos, que estava no Talleres, da Argentina.

O jogador ficará por empréstimo em São Januário até dezembro de 2020. O ESPN.com.br apurou que há no contrato uma cláusula de compra de 4,5 milhões de dólares (R$ 23,8 milhões na cotação atual).

Guilherme Parede começou nas categorias de base do Operário-PR, mas se transferiu para o Coritiba ainda na categoria sub-17. Atuou por J. Malucelli, Ypiranga e Internacional também antes de jogar no Talleres.

No Vasco, ele vestirá a camisa 77. Guilherme Parede é o terceiro reforço anunciado recentemente pelo clube, que antes fechou com o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, ambos do Madureira.