Vasco fecha sequência de jogos-treino com virada sobre o Volta Redonda

O Vasco fez seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro na manhã deste sábado. De virada, o Gigante da Colina derrotou o Volta Redonda por 2 a 1 no Estádio Ronaldo Nazário, estádio do São Cristóvão.

Bernardo chegou a abrir o placar para o Voltaço, mas Felipe Bastos e Bruno César garantiram o triunfo vascaíno. Cano perdeu uma penalidade ainda.

Confira os gols da vitória no jogo treino diante do Volta Redonda. ⚽ Fellipe Bastos ⚽ Bruno César#VemPraVascoTV pic.twitter.com/Fg5TVijIrT — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 1, 2020

O técnico Ramon Menezes resolveu por poupar Castan, Benitez e Vinícius. Nenhum dos três foi relacionado paro amistoso.

Assim, chega ao fim os jogos-treino Vasco. Antes de bater o Volta Redonda, o time vascaíno já havia derrotado o Porto Velho-RO e o Macaé por 5 a 0. Todos serviram de preparação para a estreia no Brasileirão no próximo final de semana, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.