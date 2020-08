Vasco lança novo uniforme em live

Em live realizada pela Vasco TV, os cruzmaltinos divulgaram a nova camisa para a sequência da temporada. Após a troca de material esportivo, a Kappa assumiu o posto de fornecedora dos uniformes do clube carioca.

Mesmo cercada de mistério, a camisa vascaína chegou a ter foto vazada nesta tarde pelo site de uma loja online. Mesmo tendo apagado as fotos, a diretoria do Vasco ficou irritada com a situação.

Vascaínos e vascaínas, é com muito orgulho que iniciamos com este vídeo um novo capítulo dessa parceria lendária. #KappaNoVasco 💢#VascoDaGama + #Kappa pic.twitter.com/gG1F7uFuIu — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 3, 2020

Durante a apresentação, que aconteceu em São Januário, o presidente Alexandre Campello revelou que os sócios-torcedores terão desconto de 15% na compra da nova camisa vascaína.

A estreia da nova camisa será no dia 13 de agosto, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, contra o Sport, em São Januário. A partida contra o Palmeiras, válida pela primeira rodada da Série A, foi adiada.

Com isso, o técnico Ramon Menezes terá mais tempo para trabalhar com o elenco. Desde sua estreia no comando da equipe, o novo treinador tem 100% de aproveitamento incluindo Carioca e jogos-treino.