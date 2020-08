Vasco oficializa a contratação de Parede e confirma as chegadas de Marcelo Alves e Ygor Catatau

O atacante Guilherme Parede foi anunciado oficialmente pelo Vasco. Na tarde desta terça-feira, o clube carioca concluiu a contratação por empréstimo do jogador.

Parede, que pertence ao Talleres-ARG, fica no Vasco até dezembro desta temporada. Os cruzmaltinos ainda tentaram a prorrogação até fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro, mas os argentinos foram taxativos quanto ao tempo do acordo. O atacante chega para disputar posição principalmente com Vinícius e Talles Magno, que atuam pelas pontas.

Além do argentino, o Vasco também confirmou as chegadas do zagueiro Marcelo Alves e do atacante Ygor Catatau, destaques do Madureira no Campeonato Carioca. Ambos já estão registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Outro jogador próximo do acerto é o meia Carlinhos. O jogador, que estava no futebol português, já foi em São Januário e falou com o técnico Ramon Menezes.

Enquanto não anuncia os reforços, o técnico Ramon Menezes segue com os treinos visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos só entram em campo novamente na quinta-feira da próxima semana, quando recebe o Sport, em São Januário.