Vaza áudio com Biel prometendo pagar dívida a empresário

Após o pai de Biel ter negado as acusações de calote que o empresário Eduardo Ferreira fez contra o cantor, a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, divulgou um áudio em que o próprio artista aparecendo afirmando que iria pagar todo o valor gasto pelo ex-empresário no investimento em sua carreira.

“Você já colocou dinheiro, está colocando dinheiro e eu vou correr atrás do investidor, mas não é uma certeza que eu vou conseguir pra já”, iniciou Biel para Eduardo.

“A gente precisa do investimento da festa e do videoclipe pra já. Pra pagar flayer, a garota do clipe, meu voo, pegar meu apartamento logo, que é uma prioridade. Aí (no Brasil) vai ser o meu local de trabalho de agora em diante, eu preciso de um apartamento com vaga de carro”, completou.

O cantor ainda continuou: “Vou precisar de um carro, como você vai me ajudar com um carro? O carro que eu estava era alugado, que meu pai pegou pra mim. Eu preciso ter um carro, não tenho como ficar usando carro emprestado. Nem que seja alugado, mas tem que pagar, né? Então tem que ter um investimento pra isso também”.

Na sequência, Biel ainda pediu para que Ferreira fizesse as contas de quanto ele deve: “Vê o quanto você gastou, coloca tudo isso na ponta do papel até depois de ter pago a festa de aniversário e o lançamento do clipe, porque tudo isso você disse que consegue resolver. Assim que eu bater o martelo com o meu investidor, eu vou chegar em você e perguntar: gastou quanto? Oitenta mil?”.

Em áudio, Biel acerta parceria com ex-empresário e se compromete a quitar dívida pic.twitter.com/SqYXyDnULS — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) August 27, 2020