Veja como foi o primeiro fim de semana de bilheterias nos EUA

Depois de vários meses fechadas, as salas de cinema voltaram a abrir nos Estados Unidos com Os Novos Mutantes faturando US$ 7 milhões em 2.412 salas. O valor ficou abaixo do projetado por analistas, que estimaram que o longa poderia conseguir até US$ 10 milhões.

Cerca de 65% das salas dos EUA reabriram nesse primeiro fim de semana. Cathleen Taff, chefe de distribuição de filmes da Disney, afirmou que “É muito cedo e estamos encorajados com esse início. Estamos otimistas quanto ao retorno ao cinema”. Vale lembrar que o estúdio optou por lançar Mulan diretamente no serviço de streaming, e Os Novos Mutantes serviu como um primeiro termômetro para estreias futuras.

Outro filme que chegou aos cinemas com lançamento morno foi Bill & Ted: Encare a Música, estrelado por Keanu Reeves e Alex Winter. O terceiro capítulo da franquia não teve o valor oficial de bilheteria divulgado, mas fontes sugerem que somou cerca de US$ 1,2 milhão em 1.007 sala. Vale lembrar que o longa estreou simultaneamente nos cinemas e em VOD.

A volta dos grandes lançamentos

Robert Pattinson em Tenet.Fonte: IMDb/Reprodução

A primeira grande estreia na reabertura dos cinemas foi o thriller de ficção científica Tenet. Dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por John David Washington e Robert Pattinson, o longa teve abertura positiva, faturando US$ 53 milhões, com US$ 7,1 milhões no Reino Unido, US$ 6,7 milhões na França, US$ 5,1 milhões na Coreia do Sul e US$ 4,2 milhões na Alemanha. No próximo fim de semana, o filme chega aos EUA, à Rússia e China.

“Tivemos um início internacional fantástico e não poderíamos estar mais satisfeitos”, disse Toby Emmerich, presidente do Warner Bros. Pictures Group. “Christopher Nolan mais uma vez apresentou um filme digno de um evento que exige ser assistido na tela grande, e estamos entusiasmados com o fato de o público em todo o mundo estar tendo a oportunidade de ver Tenet“.