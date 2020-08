Veja como melhorar o aplicativo CAIXA Tem do auxílio de R$600 e FGTS

O seu aplicativo do Caixa Tem segue com problemas? O programa disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, o principal meio de pagamento de contas e antecipação do saques (via fintechs), não consegue suportar a alta demanda dos usuários ativos simultaneamente.

As principais reclamações dos usuários são longas e intermináveis filas de espera para conseguir acesso a sua conta no aplicativo. Além de esperar por muito tempo, no final os beneficiários acabam recebendo a mensagem de “sistema indisponível”.

Além do auxílio emergencial, o Caixa Tem disponibiliza acesso ao FGTS, abono salarial e também o seguro-desemprego.

que chegam a aproximadamente 500 mil usuários por hora, ou seja, uma média de mais de 8 mil pessoas por minuto no aplicativo.

Apesar do sistema ficar indisponível boa parte do tempo, a Caixa revelou que os usuários têm conseguido acessar os serviços. O banco afirmou que mais de 4 milhões de operações haviam sido concluídas pelo aplicativo. Desde que o programa foi lançado, mais de 17,7 bilhões de boletos foram pagos diretamente na plataforma.

Entretanto, apesar de estar ciente dos problemas a instituição não informou o que pretende fazer para resolver as intermitências no acesso.

“A Caixa tem implementado melhorias no aplicativo, como a ampliação da validade da sessão de cada usuário durante 72 horas, o que evita a necessidade de nova fila virtual para acessar o Caixa Tem durante esse período”, alegou o banco, em nota.

Caixa Tem com problemas? Veja como resolver

O seu aplicativo Caixa Tem está com problemas? Até então, não há uma solução específica para acessar o aplicativo sem que você possa enfrentar qualquer tipo de indisponibilidade. No entanto, existem alguns procedimentos que podem ajudar você na hora do acesso, como por exemplo: