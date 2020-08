Veja como participar do 2º sorteio da promoção Energia em Dia da Equatorial Alagoas

Mais de um milhão unidades residenciais podem se inscrever na campanha de adimplência da Equatorial que irá premiar clientes durante um ano

Ganhar um ano de supermercado no valor de R$ 500,00 por mês ou um bônus de R$ 250,00 mensais para pagar a conta de luz. Isso é o que os mais de um milhão de clientes residenciais da Equatorial Energia Alagoas poderão concorrer no segundo sorteio da campanha de incentivo à adimplência “Energia em Dia”, que será realizado na próxima sexta-feira (28). Mais quatro alagoanos serão contemplados pela promoção. O resultado será divulgado em até 10 dias úteis nas redes sociais da empresa e no site da promoção.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos, Morais explica como funciona o sorteio. “Ao se inscrever na promoção, cada cliente recebe um número da sorte que é composto por 07 (sete) algarismos subsequentes. Após a divulgação dos números da Lotomania pela Caixa Econômica Federal, serão extraídos a última dezena dos 7 primeiros números para compor o número da sorte. Ex.: 10, 17, 18, 19, 25, 26, 43, 46, 48, 53, 56, 69, 74, 77, 80, 83, 86, 87, 90 e 96. Número da sorte: 0789563”.

O sorteio passa por uma auditoria minuciosa para verificar se os premiados atendem aos critérios estabelecidos no regulamento da campanha. Na eventualidade do número sorteado não ter sido atribuído a nenhum ganhador, o prêmio caberá ao portador do número da sorte imediatamente superior ou, na falta deste, ao imediatamente inferior e assim alternadamente até que seja localizada a quantidade de contemplados do referido sorteio.

Como se cadastrar

Para participar da promoção, o titular da conta de luz deve acessar o site: energiaemdia.equatorialenergia.com.br/, selecionar o estado “ALAGOAS”, preencher os dados e receber o seu número da sorte. Após a conclusão do cadastro, é só manter o pagamento das contas de energia em dia com a Equatorial para concorrer aos sorteios mensais, sem a necessidade de realizar novas inscrições. Se o cadastro não for realizado corretamente, a distribuidora informará o motivo da recusa permitindo que o cliente tente novamente.

Os clientes podem ter mais chances de concorrer aos prêmios recebendo números da sorte extras se atenderem a um dos seguintes critérios:

Se o solicitante preencher o campo de e-mail no cadastro pessoal, terá direito a mais 02 (dois) números da sorte extras, para o primeiro sorteio;

As unidades inscritas na tarifa social baixa renda, terão direito a mais 02 (dois) números da sorte extras, para o primeiro sorteio;

Quem autorizar o envio da sua fatura de energia por e-mail, terá direito a mais 02 (dois) números da sorte extras mês, enquanto permanecer cadastrado neste serviço;

Aqueles que cadastrarem sua conta em débito automático, terão direito a mais 02 (dois) números da sorte extras mês, enquanto permanecer inscritos no serviço.

O participante poderá consultar seu número da sorte a qualquer momento no hotsite da promoção https://energiaemdia.equatorialenergia.com.br/.

PRÊMIOS– Além da premiação mensal, a Equatorial irá realizar três sorteios extras de R$ 12 mil, que serão destinados para realizar a eficiência energética de 15 residências. Os equipamentos elétricos antigos e de alto consumo serão substituídos por novos e mais econômicos. No total, serão distribuídos 64 prêmios, sendo um carro zero km no valor de R$ 37 mil na premiação final.

PRIMEIROS GANHADORES – No dia 14 de agosto, a Equatorial divulgou por meio de uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram da distribuidora, os quatro clientes contemplados no primeiro sorteio. Confira abaixo os ganhadores:

Sinair Martins da Silva (São Sebastião) – Número da Sorte 5872430 – Um ano de supermercado de R$ 500,00. Jailson Oliveira Leite (Maceió – Bairro Cruz das Almas) – Número da Sorte 5872688 – Um ano de supermercado de R$ 500,00. Amaro Antônio Cristovam Filho (Maceió – Bairro Cidade Universitária) – Número da Sorte 5872782 – Um ano de bônus para pagar a conta de luz de R$ 250,00. Hugo Bittar de Araujo (Maceió – Bairro Serraria) – Número da Sorte 5872176 – Um ano de bônus para pagar a conta de luz de R$ 250,00.

“Convidamos todos os alagoanos a fazer como os quatro primeiros contemplados, que acreditaram na promoção e foram sorteados. Ainda dá tempo para se inscrever para o segundo sorteio e fazer parte do time de ganhadores do Energia em Dia”, finaliza Morais.

A promoção é autorizada pelo SECAP nº 04.008161/2020, consulte o regulamento completo clicando aqui.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas