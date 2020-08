veja guia completo da reta final da competição

A Champions League está de volta, e o fã do esporte fica por dentro de todos os detalhes.

Como está cada um dos times? Qual é probabilidade de cada um avançar? Quantos jogos fizeram depois do retorno do futebol? Como funcionará a disputa? Confira abaixo no guia do ESPN.com.br:

Regulamento

Após cinco meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, a competição retorna para sua conclusão em um formato inédito e adaptado.

Primeiramente, serão realizadas as quatro partidas de oitavas de final pendentes, com os duelos de volta seguindo os mandos de campo como já estava estabelecido. Serão dois confrontos nesta sexta-feira (7) e os outros dois no sábado (8).

Os times que avançarem se juntarão aos outros quatro que já haviam se classificado (RB Leipzig, Atlético de Madrid, Atalanta e PSG) para o ‘Final 8’.

O minitorneio acontecerá em Lisboa, em Portugal, entre os dias 12 e 23 de agosto. Todos os jogos de todas as fases serão às 16h (de Brasília) e ocorrerão no Estádio da Luz (do Benfica) ou no Estádio José Alvalade (do Sporting).

As quartas de final terão um jogo por dia entre 12 e 15 de agosto, sempre em confrontos únicos. Em caso de empate, há prorrogação e se necessário, pênaltis. O formato segue o mesmo para as semifinais em 18 e 19 de agosto. A decisão acontecerá no Estádio da Luz no dia 23.

Palpites

| Ida: Real Madrid 1 x 2 Manchester City

MANCHESTER CITY



Com um Liverpool virtualmente campeão, o time de Pep Guardiola confirmou o vice da Premier League sem sustos e ainda carimbou a faixa do rival com uma atuação de gala e uma goleada por 4 a 0. É bem verdade que o City foi surpreendentemente eliminado pelo Arsenal na semifinal da Copa da Inglaterra, mas o nível apresentado depois do retorno da pausa – ainda que alguns resultados possam apontar o contrário – o credencia a ser um dos favoritos ao título.

Para o confronto contra o Real, já há uma vantagem significativa, que nem mesmo a ausência do lesionado Sergio Agüero pode sugerir uma mudança no cenário. Até porque, mesmo sem o argentino na reta final da liga nacional, a equipe conseguiu cruzar a barreira dos 100 gols. Motivo para preocupar qualquer defesa, ainda mais uma sem Sergio Ramos.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 12 jogos (9 vitórias e 3 derrotas)

Quando foi o último jogo oficial: 26 de julho

REAL MADRID

Sem brilho e com eficiência de sobra, o Real Madrid logo ultrapassou o Barcelona após o retorno do futebol, não deu chances ao rival e confirmou o título de LaLiga. Foram dez vitórias seguidas, e o único tropeço ocorreu na última rodada (um empate com o rebaixado Leganés), quando a taça já estava assegurada. A equipe de Zinedine Zidane ainda terminou como a melhor defesa da liga, algo que o clube não conseguia desde 2008.

Porém, é o mesmo setor que oferece uma grande dor de cabeça para o duelo contra o Manchester City, uma vez que Marcelo está se recuperando de lesão e o capitão Sergio Ramos terá de cumprir suspensão após ter sido expulso no confronto de ida no Santiago Bernabéu. Um desfalque enorme para uma tarefa gigante, tendo em vista a vantagem que o rival construiu e o grande futebol que tem apresentado.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 11 jogos (10 vitórias e 1 empate)

Quando foi o último jogo oficial: 19 de julho

| Ida: Lyon 1 x 0 Juventus

JUVENTUS

A equipe venceu o Campeonato Italiano pela nona vez, mas não tem convencido. E isso não diz respeito às derrotas nas duas últimas rodadas da Série A, quando já tinha garantido o título – na partida derradeira jogou contra a Roma com uma escalação bastante modificada e sem Cristiano Ronaldo.

O time de Maurizio Sarri não tem encantado, levou virada do Milan, sofreu em empate com a Atalanta e perdeu o título da Copa da Itália para o Napoli. Porém, a grande arma do elenco segue em alta, já que ninguém fez mais gols nas quatro principais ligas da Europa como Ronaldo desde o retorno do futebol – são dez tentos em 11 partidas.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 14 jogos (6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas)

Quando foi o último jogo: 1º de agosto

LYON

Apesar da vantagem aberta e de enfrentar uma Juventus que não passa grande confiança no atual momento, o Lyon chega para o duelo decisivo com apenas um jogo oficial feito em praticamente cinco meses. Além da frustração de não ter conseguido classificação a torneios europeus da próxima temporada por meio de suas competições nacionais.

Não bastasse isso, Lucas Tousart, autor do gol da vitória por 1 a 0 na ida das oitavas de final, já se apresentou no Hertha Berlin, da Alemanha, assim como Martin Terrier, peça importante no elenco, se juntou ao Rennes, da França.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 1 jogo (um empate)

Quando foi o último jogo oficial: 31 de julho

| Ida: Chelsea 0 x 3 Bayern

BAYERN DE MUNIQUE

Perfeito desde o retorno do futebol, o Bayern de Munique não viu apenas um crescimento coletivo como também de boa parte de seus jogadores individualmente. Thomas Müller viveu uma redenção e voltou a ser um dos nomes mais importantes do time, Robert Lewandowski está na temporada mais goleadora da carreira, Alphonso Davies virou um excepcional lateral-esquerdo, David Alaba foi muito bem como zagueiro, Leon Goretzka fez ótimo trabalho ao lado do espetacular Joshua Kimmich…

Se o período de um mês sem jogos oficiais não tiver impacto, o time alemão surge como fortíssimo candidato ao título que lhe confirmaria a tríplice coroa – já levou a Bundesliga e a Copa da Alemanha.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 11 jogos (11 vitórias)

Quando foi o último jogo oficial: 4 de julho

CHELSEA

Se as chances já eram remotas depois de ter levado 3 a 0 em casa do Bayern de Munique no confronto de ida, o Chelsea as viu serem diminuídas ainda mais no último fim de semana com as lesões de Azpilicueta, Pulisic e Pedro em meio à derrota para o Arsenal na final da Copa da Inglaterra. Estas baixas se juntam às de Loftus-Cheek e Gilmour, também lesionados, além dos suspensos Marcos Alonso e Jorginho. Kanté e Willian ainda são dúvidas.

O Chelsea caminha para um fim melancólico de uma temporada que, paradoxalmente, foi muito boa. Mesmo sem poder contratar e oscilando bastante, o técnico Frank Lampard viu seu time terminar em quarto na Premier League, garantindo vaga na próxima Champions League e ainda apresentando jovens talentos, como Gilmour, James, Mount, entre outros.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 12 jogos (8 vitórias e 4 derrotas)

Quando foi o último jogo oficial: 1º de agosto

| Ida: Napoli 1 x 1 Barcelona

BARCELONA

Perda de liderança e título para o rival, problemas entre o elenco e a comissão técnica demonstrados publicamente, um futebol bem distante de seu potencial e um meio de campo bastante desfalcado – Busquets e Vidal estão suspensos, enquanto Arthur já deixou o elenco, após não ter sido utilizado desde o acerto com a Juventus.

O Barcelona chega pressionadíssimo e em uma situação desagradável para a decisão contra o Napoli, para a qual ainda é natural favorito pelo placar de ida e pela diferença técnica de ambos os times. Até porque jamais se pode duvidar de um time que tem Lionel Messi.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 11 jogos (7 vitórias, 3 empates e uma derrota)

Quando foi o último jogo oficial: 19 de julho

play 0:16 O treinador italiano brincou ao responder a pergunta sobre como marcar o craque do Barcelona, que enfrenta o Napoli neste sábado

NAPOLI

Em uma temporada de grande instabilidade e troca de treinador, o Napoli teve uma sequência positiva na reta final da temporada. Ainda que não tenha conseguido ir além do sétimo lugar no Italiano – seu pior desempenho desde 2009 -, o time teve a terceira melhor campanha nas últimas 15 rodadas e ainda conseguiu o título da Copa da Itália com vitória sobre a Juventus nos pênaltis na decisão.

Desde a conquista do Italiano em 1990, o clube conseguiu somente três Copas da Itália e uma Supercopa da Itália – apenas para dimensionar o peso histórico do troféu desta temporada. Ainda que seu desempenho não seja dos mais convincentes, o Napoli chega relativamente leve diante de um Barcelona pesado.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 14 jogos (7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas)

Quando foi o último jogo: 1º de agosto

ATALANTA

A grande sensação do futebol europeu nos últimos anos manteve o ritmo na volta da paralisação do futebol com uma virada incrível sobre a Lazio (3 a 2), vitória sobre o Napoli (2 a 0) e ficando muito perto de vencer a Juventus em Turim (2 a 2). O time de Bérgamo, no entanto, perdeu o fôlego na reta final, tanto que acabou derrotado pela Inter de Milão na última rodada, vendo uma série de 17 jogos de invencibilidade ser interrompida (13 vitórias e quatro empates) e ficando sem o vice-campeonato.

De qualquer forma, a Atalanta terminou como terceira colocada pela segunda temporada seguida, igualando seu melhor desempenho na história, e ficou a dois gols de ser o primeiro ataque centenário da competição desde 1951. O jogo ainda deixou uma preocupação, com o goleiro Pierluigi Gollini saindo lesionado no primeiro tempo. Josip Ilicic, uma das grandes armas, deve ser desfalque por contusão.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 12 jogos (8 vitórias, 3 empates e uma derrota)

Quando foi o último jogo: 1º de agosto

PARIS SAINT-GERMAIN

Foram mais de quatro meses sem jogar oficialmente, o que já uma desvantagem do ponto de vista de ritmo de jogo, e algo que ficou evidente no retorno quando venceu o Saint-Étienne na final da Copa da França. A partida ainda trouxe a lesão de Kylian Mbappé, o segundo principal nome da equipe e um dos maiores jogadores da atualidade.

O PSG, que ainda viu peças importantes do elenco como Thomas Meunier e Edinson Cavani saírem, além do jovem zagueiro Tanguy Nianzou, também teve dificuldades para conquistar a Copa da Liga Francesa, batendo o Lyon apenas nos pênaltis. Coletivamente, a equipe de Thomas Tuchel é muito boa e conta com um Neymar que tem sido decisivo. Porém, a provável ausência de Mbappé e a falta de ritmo de jogo oficial são obstáculos, além, claro, do perigosíssimo ataque da Atalanta.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 2 jogos (uma vitória e um empate)

Quando foi o último jogo oficial: 31 de julho

play 2:14 Brasileiro volta a campo na competição europeia na próxima quarta, dia 12, contra a Atalanta

RB LEIPZIG

Apesar de alguma instabilidade, a primeira temporada de Julian Nagelsmann é muito boa à frente do RB Leipzig, com o time conseguindo a terceira colocação da Bundesliga, ficando entre os oito principais da Europa e apresentando um futebol interessante. Porém, o próximo passo é uma tarefa de enorme dificuldade, não só pelo adversário que o sorteio lhe reservou, mas também pelo fato de seu principal jogador não estar mais no elenco.

Vendido ao Chelsea, Timo Werner, autor de 34 gols e 12 assistências em 45 jogos em 2019-2020, não ficou para a sequência da Champions League. Não bastasse isso, o fato de jogar a decisão após um mês e meio sem partidas oficiais também é um obstáculo a ser superado pelo Leipzig.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 9 jogos (4 vitórias, 4 empates e uma derrota)

Quando foi o último jogo oficial: 26 de junho

ATLÉTICO DE MADRID

Depois de ter ido para a paralisação do futebol na sexta colocação de LaLiga, o time de Diego Simeone recuperou-se e não perdeu no retorno ao futebol, com sete vitórias e quatro empates, o que o fez garantir uma vaga na próxima Champions League, com dez pontos de folga para o quinto colocado e mostrando sua já reconhecida capacidade defensiva: foram seis gols sofridos em 11 partidas.

Tal elemento pode ser ainda mais significante em um torneio com equipes lutando contra falta de ritmo (como seu rival nas quartas) e tendo jogos únicos até o fim. A recuperação na temporada e as circunstâncias da competição fazem o sempre temido Atlético de Madrid ainda mais perigoso.

Quantas partidas disputou desde o retorno: 11 jogos (7 vitórias e 4 empates)

Quando foi o último jogo oficial: 19 de julho

14/8 – A definir

Real Madrid ou Manchester City CONTRA Juventus ou Lyon

15/8 – A definir

Barcelona ou Napoli CONTRA Bayern ou Chelsea

18 de agosto (16h de Brasília)

Atlético de Madrid ou RB Leipzig CONTRA PSG ou Atalanta

Local: Estádio da Luz, Lisboa

19 de agosto (16h de Brasília)

Manchester City, Real Madrid, Lyon ou Juventus CONTRA Napoli, Barcelona, Chelsea ou Bayern de Munique

Local: Estádio José Alvalade, Lisboa

| 23 de agosto (16h) – Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)