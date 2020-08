veja os ‘bichos’ prometidos ao jogadores por título do Paulista

Corinthians e Palmeiras iniciam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena, a disputa pelo título do Campeonato Paulista. Além do troféu e a rivalidade entre os clubes, estarão em jogo também quase R$ 8 milhões, valor total do “bicho” prometido aos dois times.

Segundo informações de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no “Yahoo”, o Palmeiras é que promete maior valor: R$ 4,5 milhões a seus atletas em caso de conquista. Já o Corinthians ofereceu R$ 3,2 milhões pelo possível tetracampeonato estadual.

As informações do lado alvinegro foram confirmadas com um dirigente do alto escalão do futebol, enquanto as alviverdes, obtidas com um jogador – a diretoria não confirma a cifra.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A premiação a ser paga pela Federação Paulista de Futebol ao campeão será de R$ 5 milhões. O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, portanto, promete direcionar praticamente todo o valor a seu elenco e comissão técnica em caso de título sobre o arquirrival.

Nas fases anteriores de mata-mata, aliás, contra Santo André e Ponte Preta, o Palmeiras também bonificou o grupo pelas vitórias, mas com valores menores. Já o Corinthians adotou prática oposta e só pagará bicho pelo título – não há bônus previsto nem para o vice.

Será a segunda final de Paulista entre Corinthians e Palmeiras nos últimos três anos. Em 2018, o time alvinegro levou a melhor, faturando o título que também foi seu em 2017 e 2019.