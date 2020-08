veja os dias e horários da final do Campeonato Paulista

O Palmeiras venceu a Ponte Preta neste domingo, no Allianz Parque, por 1 a 0, e se classificou à final do Campeonato Paulista.

O adversário alviverde será o seu maior rival, o Corinthians, que venceu o Mirassol na Arena também por 1 a 0. No duelo mais recente entre eles, no fim de julho, logo na volta do futebol paulista, o Timão venceu por 1 a 0 em Itaquera.

A final do Paulista já tem data e horários definidos, segundo o site globoesporte.com.

O Palmeiras, por ter tido melhor campanha no geral, decide em casa.

Veja abaixo as datas da final do Paulista de 2020:

Ida: Corinthians x Palmeiras, quarta-feira (5/8), 21h30 – Arena Corinthians

Volta: Palmeiras x Corinthians, sábado (8/8), 16h30 – Allianz Parque