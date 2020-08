O Palmeiras venceu a Ponte Preta neste domingo, no Allianz Parque, por 1 a 0, e se classificou à final do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Patrick de Paula, o seu primeiro entre os profissionais do clube.

O adversário alviverde será o seu maior rival, o Corinthians. No duelo mais recente entre eles, no fim de julho, logo na volta do futebol paulista, o Timão venceu por 1 a 0 em Itaquera.

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, elogiou os garotos da base do clube que tem colocado entre os titulares, em especial Gabriel Menino, que teve boa atuação contra a Ponte, e Patrick de Paula.

“Não tenho problema de colocar moleque de 16, 17 anos. Eles estão acostumados. Essa molecada não está nem aí pra nada. Patrick vem da favela, com tiro pra todo lado. Estou feliz com a garotada. Queria colocar o Angulo também”, disse Luxemburgo, ao canal Premiere, após a vitória sobre a Ponte.