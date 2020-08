Verdade ou Mentira que Os Simpsons previu a explosão no Líbano?

Como todos sabem, nesta terça-feira (04) a área portuária de Beirute sofreu uma terrível explosão. Um galpão que abrigava elementos químicos, altamente explosivos, foi tomado por incêndio e causou um estrago enorme, tanto em danos materiais como também em dezenas de mortes e milhares de feridos. Mas será verdade que um episódio dos Simpsons previu isso tudo?

Não é de hoje que estão indicando vários episódios do desenho animado, Os Simpsons, como uma série vidente do que acontece nos fatos reais. Foi assim recentemente com a nota de duzentos reais, anunciada recentemente pelo governo brasileiro.

Diversos perfis brasileiros , assim como estrangeiros resolveram compartilhar esse vídeo, e se mostraram espantados com a situação.

Mas será verdade isso?

É Fake! As imagens foram editadas para incluir cenas distintas de dois episódios da série animada “Os Simpsons”, que não possuem nenhuma relação com o que aconteceu no Líbano.

O primeiro trecho, que vai até o ponto de Homer acender o pavio de um fogo de artifício ilegal na boca de um fogão foi retirado de “Summer of 4 Ft. 2“, o 25° episódio da sétima temporada. Ao contrário do que é mostrado no vídeo, não ocorreu nenhuma “explosão nuclear” após essa cena.

A cena da explosão nuclear foi retirada de “Treehouse of Horror XV” (um dos vários episódios que apresentam mini-histórias), o 1° episódio da décima-sexta temporada. Novamente, não há nenhuma referência a Beirute ou ao Líbano nesse episódio.

Conclusão

É Mentira! Na verdade, o vídeo foi editado para incluir cenas distintas de dois episódios da série animada “Os Simpsons”. Portanto, “Os Simpsons” não previram a grande explosão ocorrida no dia 5 de agosto de 2020 em Beirute, capital do Líbano.

