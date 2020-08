“Verde ganha ainda mais espaço no coração”

O confronto entre Palmeiras e Ponte Preta, marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, será histórico na carreira do experiente Felipe Melo. No Allianz Parque, em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista, o zagueiro baterá o próprio recorde de partidas pelo mesmo clube.

Titular e capitão do técnico Vanderlei Luxemburgo, Felipe Melo disputará contra a Ponte Preta seu 155º jogo com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. No turco Galatasaray, clube pelo qual alcançou status de ídolo, o atleta fez uma partida a menos.

“Quando o árbitro apitar o início do jogo, vai marcar mais uma importante fase da minha vida e da minha carreira. Nenhum dos outros clubes que defendi deixará de ser menos importante, mas, inegavelmente, a cor verde passa a conquistar ainda mais espaço no meu coração”, disse Felipe Melo à Gazeta Esportiva, por meio de sua assessoria de imprensa.

Após defender Flamengo, Cruzeiro e Grêmio, Felipe Melo passou por Mallorca, Racing Santander, Almeria, Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter de Milão antes de enfim chegar ao Palmeiras. Pela Seleção Brasileira, como titular, disputou a Copa do Mundo 2010.

“Vou escrevendo minhas páginas e ajudando a escrever algumas do Palmeiras. Por tudo isso, agradeço e exalto, sempre, o nome de Deus”, disse Felipe Melo, aos 37 anos de idade e vinculado ao clube alviverde até o final da temporada de 2021.

Um dos protagonistas do título do Campeonato Brasileiro, ele disputou 58 partidas pelo Palmeiras em 2018 – foram mais 32 em 2017, 49 em 2019 e 15 em 2020. Titular em 147 dos 154 jogos, Felipe Melo ofereceu cinco assistências e marcou 12 gols, o último na recente vitória sobre o Santo André.

O atleta defendeu o Galatasaray de 2011 a 2015 e colecionou títulos, estabelecendo uma relação estreita com os fanáticos torcedores turcos. No último mês de maio, questionado sobre o clube em que gostaria de encerrar a carreira, ele também citou o time estrangeiro, mas sinalizou o plano de parar pelo Palmeiras.

Saudado como pit bull pela torcida, Felipe Melo foi deslocado à zaga pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o que pode aumentar sua longevidade. Enquanto contabiliza mais jogos pelo Palmeiras, ele orienta o filho Linyker, de 16 anos, lateral direito nas categorias de base do clube e candidato a sucessor no futebol.

Confira os dados detalhados da trajetória de Felipe Melo com a camisa do Palmeiras (Fonte: Site oficial)