Vereadores Fagner e Raquel possuem melhor engajamento nas redes sociais

Numa rápida enquete feita nos stories do nosso Instagram medeiros_al, perguntamos aos internautas qual era o vereador mais atuante de Penedo e as respostas foram as mais variadas, porém, dois deles se destacaram pelo número de citações feitas pelos que seguem o nosso perfil.

A vereadora Raquel Tavares (MDB), comprovou que dispõe de uma verdadeira tropa de elite para atuar nas redes sociais durante a campanha eleitoral que deve ter as mídias como fator decisivo para a vitória nas urnas. Em menos de 24h, prazo que o Instagram deixa o storie no ar, a vereadora teve seu nome citado mais que o dobro de todos os outros citados.

Já o vereador Fagner Matias (PSDB), demonstrou que sua equipe também está alinhada com a nova tendência de campanha virtual e não fica muito atrás da vereadora. Os internautas/eleitores de Fagner possuem capacidade de promover rápido engajamento nas redes do candidato e também são articulados quando o assunto é manter em evidência os posts que envolvem o nome do parlamentar.