Verratti revela como é pacto do PSG para ganhar Champions e elogia Neymar: ‘Exemplo para todos’

Com três títulos conquistados pelo Paris Saint-Germain na temporada, Marco Verratti revelou que os jogadores do clube francês fizeram um pacto para buscar a quarta taça,a maior feito de todas. É a “orelhuda” da Champions League na próxima semana.

“O pacto é não ter arrependimentos e dar tudo para jogar cada jogo ao máximo e ir o mais longe possível. Sabemos que somos uma equipe muito forte e, se jogarmos juntos com determinação e profissionalismo, podemos fazer acontecer. E a Champions será um torneio difícil para todos”, disse, em entrevista exclusiva para “La Gazzetta dello Sport”, nesta terça-feira (4).

Já classificado para as quartas de final, o PSG está a três jogos da conquista inédita.

No próximo dia 12, enfrenta a Atalanta no estádio da Luz, em Lisboa. Depois, se avançar pode ter como rivais RB Leipzig ou AAtlético de Madrid na semifinal. Já na final pode ser Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus, Napoli, Barcelona, Chelsea e Bayern de Munique.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Champions League ficou parada por mais de quatro meses. Ainda faltam o jogo de volta das oitavas de final para algumas equipes. Depois, todo o mata-mata será em jogo único em Portugal.

Verratti disse esperar para o jogo decisivo o retorno de Mbappé, que sofreu uma lesão no tornozelo na decisão da Copa da França e é dúvida, mas, se não der, lembrou que o PSG tem o talento do “exemplo” Neymar.

“Nos últimos dois anos ele ficou fora das partidas importantes [da Champions] por lesão, e estava se adaptando ao estilo francês [de jogo]. Eu o vejo muito determinado a colocar o PSG no alto. Tê-lo no time em condições físicas e mentais boas é um reforço. É um líder, que está sempre treinando e jogando no limite máximo, um exemplo para todos nós”, disse o italiano.

O meio-campistas também chamou a atenção dos companheiros para as qualidades da Atalanta, terceira colocada na Série A do Italiano e tendo marcado 98 gols na competição. Disse que o sucesso do rival não é uma surpresa.

“Temos clareza de que a equipe merece estar onde está, na terceira colocação e apenas cinco pontos atrás do campeão [Juventus], tendo lutado pelo título. A Atalanta vai batalhar por essa vaga na semifinal para estar entre os grandes da Europa. Além de bom jogo individual, eles têm uma equipe forte coletivamente e forte espírito de time”, disse Verratti.

O italiano está no PSG desde 2012 e contabiliza sete títulos da Ligue1, sete da Supercopa da França, cinco da Copa da Liga da França e cinco da Copa da França.