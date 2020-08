Verratti se machuca em treino e preocupa PSG para duelo contra Atalanta

O Paris Saint-Germain tem mais uma preocupação para o duelo contra a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Depois da lesão de Mbappé e a suspensão de Di María, o clube francês divulgou que o meia Marco Verratti se machucou no treino de terça-feira poderá ser outro desfalque para a partida decisiva.

Segundo a nota oficial publicada pela equipe parisiense, Verratti sofreu um grave choque durante o treinamento que resultou em uma contusão severa na panturrilha direita. O PSG não informou o tempo de recuperação da lesão, mas noticiou que mais informações sobre o italiano serão reportadas nas próximas 72 horas.

No mesmo boletim médico, o Paris Saint-Germain revelou que o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon. O jogador deve voltar a treinar com o restante do elenco em duas semanas.

Já Kylian Mbappé, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na decisão da Copa da França, diante do Saint-Étienne, continua seguindo o protocolo de recuperação. Nesta semana, o atacante voltou a correr sem bola no centro de treinamento do PSG. Mesmo assim, o camisa 7 deve ser baixa para a partida da Liga dos Campeões.