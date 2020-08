Versão 5.2 do Zoom traz efeitos, cancelamento de ruído e mais

O Zoom está lançando a atualização 5.2 repleta de novos efeitos, controle sobre imagens e mais opções de cancelamento de ruído para aprimorar suas videoconferências. Assim como no Instagram, os filtros do Zoom adicionam modificações divertidas ao seu rosto em realidade aumentada e as opções de cancelamento de ruído podem melhorar sua experiência em ambientes barulhentos.

Os filtros ainda não possuem catálogo tão amplo quanto as opções presentes no Instagram ou Snapchat, mas as opções já demonstram do que a ferramenta é capaz. Até o momento, o Zoom oferece animações de bichinhos, máscaras, óculos em realidade aumentada e filtros de cor, que modificam o tom de toda a captura.

Antes, o Zoom permitia apenas a modificação do seu plano de fundo para animações divertidas — indo desde lareiras, praias, salas de cinema, janelas de prédios luxuosos e mais. Filtros complementam essa brincadeira, com alguns deles até funcionando muito bem em conjunto.

Zoom/Reprodução

A atualização também traz ligeiras mudanças para o cancelamento de ruído. Serão quatro opções — baixo, médio, alto e automático — e você poderá alterar a qualquer momento para se adequar às suas condições. Seja “alto” para ambientes muito barulhentos e “baixo” quando os ruídos não forem tão incômodos.

Além disso, o update introduz ferramentas de ajustes às imagens da câmera. Agora, os usuários do Zoom podem controlar adaptar o brilho para ambientes pouco iluminados e controlar o “efeito embelezador” do app a qualquer momento.

Por fim, o app incluiu um conjunto de emoji para reações — que ficarão visíveis no canto superior esquerdo sempre que for utilizado — e modo Picture-in-Picture (PiP) para manter a webcam com a apresentação de slides.

Zoom/Reprodução

Para ter as novidades, você pode fazer o download manual do Zoom no site oficial do app.