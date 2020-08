Vestibular 2021: UEL anuncia valor da taxa de inscrição com redução de 12%

Muitas instituições de ensino superior têm anunciado mudanças no vestibular de 2021 por conta do cenário de pandemia da covid-19.

Nesse sentido, a Com redução de cerca de 12% em relação ao ano passado, neste ano a taxa será de R$ 135,00 para a inscrição do Vestibular 2021.

O vestibular de 2020 teve taxa no preço público de R$ 153,00. Assim, a redução da taxa com a aprovação do Conselho de Administração da UEL leva em consideração a atual situação econômica do país por conta da pandemia.

Nesse sentido, com a diminuição da taxa, a UEl tem o objetivo de criar condição para que um maior número de candidatos tenha acesso ao vestibular.

Segundo Sandra Garcia, responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), a ação é excepcional.

“É um vestibular excepcional, mas estamos dando a nossa contribuição. Em 2022 a UEL certamente terá de avaliar e repassar os custos reais”, afirmou Sandra.

Você Pode Gostar Também:

Datas do vestibular UEL 2021

O vestibular 2021 deve ocorrer em apenas uma fase, no dia 14 de março do próximo ano.

O período de inscrição vai de 14 de setembro a 30 de outubro e as inscrições devem ser feitas no site da (Cops). Clique aqui para acessar.

Além da redução na taxa de inscrição, os estudantes podem ainda solicitar isenção no pagamento. Aqueles que tiverem interesse devem pedir a isenção através da Análise Socioeconômica entre 31 de agosto e 10 de setembro. Após comprovação por meio dos documentos exigidos, a UEL poderá conceder isenção total, ou descontos 50% e 30% do total do preço público.

Fonte: Agência de Notícias do Paraná.

Gostou desse texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais notícias da área de educação.