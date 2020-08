Vestibular: Conheça “A Relíquia”, obra de Eça de Queiroz

Entre as listas de obras obrigatórias dos vestibulares são cobrados além de livros da literatura brasileira, obras de escritores estrangeiros. Assim, diversas obras da literatura portuguesa podem aparecer nas listas, é o caso de A Relíquia, escrito por Eça de Queiroz.

Publicado na cidade do Porto, em 1887, A Relíquia é uma das obras de Eça de Queiroz que se insere no contexto histórico e estético do Realismo. Nessa obra, o autor faz uma crítica social quanto à hipocrisia humana através da religião.

Desse modo, o escritor critica, com muita sátira e humor, o catolicismo em Portugal. Essa crítica é estabelecida através das memórias do narrador personagem Teodorico Raposo (ou Raposão).

Eça de Queiroz apresenta, nesse sentido, críticas à decadência moral da sociedade, à hipocrisia religiosa, ao culto das aparências, ao convencionalismo, à ambição desmedida, ao abuso da boa fé e da credulidade.

Enredo e personagens

O livro é narrado em primeira pessoa, e nele, o personagem, que é trabalho pelo autor por diversos ângulos, conta suas experiências de vida após se tornar órfão e ir viver com sua tia Patrocínio.

A tia Patrocínio, além de rica, é uma severa beata que custeia as despesas do jovem Teodorico com a condição de que o sobrinho seja fiel à fé católica. Contudo, nas memórias, o rapaz conta detalhes de sua vida de depravação, vida essa que esconde da sua tia.

O livro é dividido em cinco grandes capítulos, contudo, nem um deles recebeu título. A narrativa nos capítulos se dá em ordem cronológica em um tempo psicológico, no qual o personagem retoma os acontecimentos.

Além disso, o espaço físico varia de acordo com os locais por onde passou Teodorico, entre eles, a faculdade em Lisboa, uma passagem por Alexandria e a estadia em Jerusalém, que é exigida pela tia.

Ao exigir que Teodorico viaje para Jerusalém, a tia pede que o sobrinho leve para ela ao retornar a Portugal uma relíquia da Terra Santa. No entanto, esse pedido desencadeia um acontecimento de reviravolta na narrativa. Por esse motivo, o título do livro é A Relíquia.

A obra já está disponível em domínio público. Clique aqui para baixar.

Sobre o autor

Principal representante do Realismo em Portugal, José Maria de Eça de Queiroz nasceu em 1845 e faleceu em 1900. Além de ser um importante escritor português, Eça foi também diplomata.

Eça é considerado ao lado de Machado de Assis um dos maiores escritores de língua portuguesa do século XIX e tem entre suas publicações as seguintes obras: O primo Basílio (1878), O Crime do Padre Amaro (1875) e Os Maias (1888). Este último é considerado o melhor romance realista português por muitos críticos.

