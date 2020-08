Vestibular: Conheça “Mayombe”, obra de Pepetela

Nos vestibulares tradicionais sempre há a cobrança de uma lista de obras literárias obrigatórias. Assim, a maioria dos livros costuma ser de autores nacionais, mas pode haver algum livro estrangeiro na lista.

Não é incomum, desse modo, a presença de obras estrangeiras de língua portuguesa. Prova disso é que obras de Portugal sempre são presentes. Além disso, obras de autores de países africanos de língua portuguesa também podem aparecer nas listas. Esse é o caso de Mayombe, obra do escritor Pepetela.

O romance Mayombe foi publicado em 1980, apesar de ter sido escrito durante a guerra de libertação de Angola, da qual o autor participou na década de 70.

Desse modo, a obra reconta os acontecimentos cotidianos dos guerrilheiros angolanos que lutavam contra as tropas de Portugal. Assim, a história retrata as ações, os sentimentos e os pensamentos dos guerrilheiros do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

O romance, que se estrutura em seis capítulos, apresenta mudanças de foco narrativo. Ora o narrador é onisciente, ora o narrador é personagem, de modo que a narração dá voz aos guerrilheiros do MPLA.

Os seis capítulos são A Missão, A Base, Ondina, A Surucucu, A Amoreira e Epílogo.

As personagens podem ser entendidas como símbolo alegórico da guerra pela libertação da Angola. Entre as personagens figuram Sem Medo, Teoria, Verdade e Lutamo e Mundo Novo, esse último representa a elite africana que sai do país para estudar.

Você Pode Gostar Também:

Assim, os temas de liberdade, igualdade e justiça se fazem muito presentes em Mayombe.

Sobre o autor

Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos (Pepetela) é um escritor angolano e nasceu em 1941. O escritor tem formação em sociologia e participou da luta armada como guerrilheiro e responsável pelo setor da educação, em diferentes áreas de combate, de 1969 a 1974. Além disso, o escritor atuou como vice-ministro da Educação entre 1975 a 1982.

No campo da literatura, Pepetela é membro fundador da União dos Escritores Angolanos e tem sua obra muito reconhecida. Desse modo, recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto da sua obra em 1997.

Entre as obras mais importantes do escritor figuram A geração da utopia (1992), As aventuras de Ngunga (1973), Muana Puó (1978) e A revolta da casa dos Ídolos (1979).

Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.