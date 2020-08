Veterano do Globo Rural, Nélson Araújo surge no JN e web elogia

A internet vibrou com uma das pautas do Jornal Nacional desta terça-feira (11). O veterano Nélson Araújo, há anos à frente do Globo Rural, marcou presença no noticiário da Globo com uma matéria sobre reflorestamento. A reportagem rendeu elogios de Renata Vasconcellos e William Bonner, bem como dos usuários do Twitter – que não deixaram de citar o noticiário do homem do campo, exibido nas manhãs de domingo.

Após a participação de Nélson no JN, Bonner questionou a colega de bancada: “Nossa, como é bom ver uma reportagem dessa, não?”. “Viu… Quando a sociedade se organiza dá pra mudar as coisas pra melhor”, devolveu Renata. “E é muito bom também a gente ver que há 30 anos o Jornal Nacional abordava com tanta seriedade esse tema. ‘Tamo’ no assunto até hoje…”, prosseguiu o âncora.

“E a gente quer agradecer ao Globo Rural que emprestou o talento do Nélson Araújo, de volta ao JN, pra essa reportagem especial”, celebrou William.

Na web, internautas enalteceram a presença de Araújo no Jornal Nacional. “ Que presente a reportagem do Nelson Araújo no ‘JN’. Pauta, texto, imagens, locução, entrevistas. Incrível”, elogiou uma. “Por alguns minutos achei que estivesse vendo o ‘Globo Rural’. Que matéria gostosa. Bacana a sociedade se unir para o bem comum que é a preservação da natureza”, destacou outro.

Nélson Araújo está na Globo desde a década de 1970. Participou da implantação do Globo Rural, há 40 anos. Foi repórter da EPTV, afiliada da emissora no interior de São Paulo, de onde participo de coberturas como a morte de Tancredo Neves. Em 1989, seguiu para a Cultura, regressando no início da década seguinte já como editor e apresentador do Globo Rural.

Que presente a reportagem do Nelson Araújo no #JN. Pauta, texto, imagens, locução, entrevistas. Incrível — Thaísa Oliveira (@thais_aoliveira) August 12, 2020

Coisa mais linda, a reportagem de Nelson Araújo sobre reflorestamento no #JN. 😍 — glauco (@glaucow) August 12, 2020

Que prazer ver uma reportagem no @jornalnacional com o Nelson Araújo. Me trouxe uma sensação de esperança e paz! Ele é um grande repórter! Parabéns! @GloboRural #JN — sabrinafonseca (@sabrina00934797) August 12, 2020

Nelson Araújo, além de ser um grande jornalista, é a voz de muitas infâncias e a certeza de muitas reportagens históricas. Grande Nelson! #JN #GloboRural — Marcus (@Marcusouz) August 12, 2020

Rei Dominical #JN — Patrick (@carlospatrick_m) August 12, 2020

Nélson Araújo fechando VT para o JN. Por alguns minutos achei que estivesse vendo o Globo Rural. Que matéria gostosa. Bacana a sociedade se unir para o bem comum que é a preservação da natureza. — Wallace Coelho (@WallaceCoelho18) August 12, 2020

Ouvindo Nelson Araújo no JN e agora parece que tô acordando cedo num domingo. — Leandro 🇧🇷🏳️🌈 (@Leandro_Jornal) August 12, 2020

Nelson Araujo no JN é bem incomum, mas muito massa

Só falta o cafezinho e o sol surgindo pra eu confundir com um domingo de Globo Rural — OutroJota ☭ (todos em 🏠) (@OutroJota) August 12, 2020