Via Varejo abre 300 novas vagas de EMPREGO em officeless

A empresa informa que as vagas de emprego são no modelo officeless, que permite ao selecionado fazer as atividades de forma remota.

Via Varejo, empresa de comércio varejista brasileira, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, faz saber aos interessados a abertura de mais de 300 vagas de emprego em todo o país.

A empresa informa que as vagas de emprego são no modelo officeless, que permite ao selecionado fazer as atividades de forma remota.

A maior parte das vagas disponibilizadas são para a área de tecnologia, com oportunidades para desenvolvedores de softwares, analistas de dados, consultor IoT, engenheiro de dados, UX lead, supervisor de logística, entre outros cargos.

Você Pode Gostar Também:

Atualmente, a Via Varejo vem realizando as entrevistas de forma remota. O uso de canais digitais é uma das medidas de prevenção no esforço de combate ao novo coronavírus.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar currículo no site da empresa ou na página da Via Varejo no LinkedIn.