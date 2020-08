Victor Fasano confirma desinteresse em voltar a atuar e explica razão

Victor Fasano está longe da televisão desde 2015, quando atuou em Conselho Tutelar, série da Record. O galã dos anos 90, que já passou pelo auge de seu sucesso, admitiu que está desencantado com a profissão que o tornou conhecido.

O ator estreou na televisão justamente no ano de 1990, na novela Barriga de Aluguel, interpretando o protagonista Zeca. Na Globo, passou por tramas marcantes como De Corpo e Alma, América, O Clone, Torre de Babel e Caminho das Índias, e deixou a emissora em 2009 (justamente nesse último trabalho).

Em entrevista ao Extra, Victor confirmou o desinteresse em voltar a atuar: “Só se algum projeto me fascinar, o que é raro”. Na sequência do bate-papo, ele explicou brevemente a razão de tal decisão: “Não se trata de abandonar a carreira e, sim, ir atrás do meu Dharma”.

Dharma, para aqueles que não saibam, é um conceito do budismo que, entre outros significados, representam “a natureza da mente, como ela é”, as Leis da Natureza e ensinamentos de Buda. Na etimologia, a palavra está ligada à lei, dever e direito.

Victor Fasano atualmente é sócio de uma fundação ambientalista que abriga animais em extinção em cativeiro e os prepara para reintroduzi-los em florestas, seus habitats naturais. De acordo com o site, o artista tem se negado a participar de lives com o intuito de discursar sobre o trabalho como ator.