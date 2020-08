Jorge Jesus foi apresentado como novo treinador do Benfica na tarde desta segunda-feira.

O técnico de 66 anos fez questão de elogiar o Flamengo e revelar que não foi a questão financeira que o levou de volta para Portugal.

“Não vim para o Benfica para me reformar. O presidente me ofereceu quatro anos de contrato. Eu disse que não queria, queria um, ele disse pelo menos dois. Eu disse: ‘Fazemos dois anos’. Não vim para melhorar meu contrato salarial, vim ganhar menos dinheiro que ganhava no Flamengo”, assegurou.

Salão do Benfica durante a apresentação do técnico Jorge Jesus Divulgação

O Mister ainda falou em recuperar o prestígio internacional do clube português, peo qual passou entre 2009 e 2005, conquistando 10 títulos.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Vim para o Benfica porque acredito em um projeto, porque acredito que essa nação tem todas as condições de fazer o Benfica grande, recuperar o prestígio internacional que teve durante muitos anos”, completou.

Jorge Jesus está marcado na história do Flamengo.

Há quem diga que JJ foi o maior treinador do Rubro-Negro, conquistando o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, Recopa do Brasil e o Campeonato Carioca em pouco mais de um ano.