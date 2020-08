Viña comemora retorno na final e promete entrega do Palmeiras no Allianz Parque

Dono da lateral-esquerda do Palmeiras, Matías Viña desfalcou a equipe por três rodadas, depois de sofrer uma concussão no primeiro jogo do retorno do Campeonato Paulista. O uruguaio voltou a reforçar a equipe justamente no jogo de ida da final contra o Corinthians, no empate em 0 a 0, jogando com um capacete de proteção.

Viña comemorou o retorno como titular em uma partida tão decisiva, e já projetou o duelo de volta, que acontece na casa palmeirense neste sábado, às 16h30.

“Foi difícil ficar fora. Todo jogador quer estar dentro de campo, obviamente é difícil. Mas fico contente pelo esforço que meus companheiros fizeram para estar onde estamos. Tivemos bons momentos na partida de ontem, é um campo difícil, mas vamos decidir em casa, o que é importante. Mesmo sem a torcida presente, sabemos que temos o apoio deles. Vamos dar o nosso melhor”, declarou o lateral.

Viña foi um dos poucos reforços do Palmeiras para 2020, já que o clube apostou por investir menos em contratações nesta temporada. O uruguaio, que já disputa a sua primeira final pelo Verdão, elogiou a recepção no clube e prometeu entrega máxima para buscar o título paulista.

“Todos me receberam muito bem aqui no Palmeiras, a torcida e meus companheiros sempre me trataram muito bem. É um sonho poder disputar uma final, todo jogador quer sair campeão. Vamos dar o nosso máximo e ainda mais em busca do nosso objetivo”

O Palmeiras buscou Matías Viña já com a temporada em andamento, e o jogador se adaptou de maneira rápida. Foram oito jogos disputados, todos como titular. Aos 22 anos, é visto como uma das promessas da nova geração da Seleção Uruguaia.