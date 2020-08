Vinicius Jr, a esperança do Real Madrid, final da Copa do Nordeste e decisão na Inglaterra

TERÇA!

O mundo do esporte está retornando… Então chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

Vinicius Jr. é uma das esperanças do Real Madrid para reverter o placar adverso na Champions League contra o Manchester City e seguir em frente. O brasileiro teve ótimo desempenho após a retomada da temporada.

Nesta terça-feira, Bahia e Ceará decidem a Copa do Nordeste. Após 3 a 1 para os cearenses no 1º jogo, os baianos vão tentar buscar o placar e a taça.

Também nesta terça-feira tem decisão na Inglaterra. Brentford e Fulham se enfrentam a partir das 15h40 (hora de Brasília) para decidir quem estará na Premier League na próxima temporada. Tudo na ESPN Brasil e ESPN App.

ABRE ASPAS

“Quando se fala de clubes brasileiros, é o 1º que se tem à cabeça”, Domènec Torrent na apresentação no Flamengo

VOCÊ VIU?

play 2:14 Brasileiro volta a campo na competição europeia na próxima quarta, dia 12, contra a Atalanta

NESTE DIA

Em 1936, Jesse Owens conquistava o seu 2º ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim. Ele terminou com quatro ouros na competição: 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4x100m. Foi o primeiro atleta a ter quatro ouros em uma Olimpíada.

Jesse Owens Getty Images

NA TV!

Ainda não decorou a programação provisória? Todos os programas direto de casa!

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

17h45 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

Bola da Vez: Alisson

O goleiro do Liverpool e da seleção brasileira foi o convidado do programa na última semana. Na conversa com André Plihal, Natalie Gedra e João Castelo-Branco, Alisson comenta a conquista da Premier League, do sonho de vencer a Copa do Mundo e da desgastante temporada que enfrentou. Veja o programa quando quiser no ESPN App!

Eventos ao vivo

Você também pode assistir aos jogos no ESPN App!

15h00 – ESPN2 – MLB: Pittsburgh Pirates x Minnesota Twins

15h40 – ESPN Brasil – Championship, final dos playoffs: Brentford x Fulham

17h00 – ESPN – NHL: Columbus Blue Jackets x Toronto Maple Leafs

20h00 – ESPN – MLB: New York Mets x Washington Nationals

23h00 – ESPN2 – MLB: Los Angeles Angels x Seattle Mariners

*horários de Brasília