Virgin Galactic apresenta design de jato supersônico Mach 3

A companhia de voos espaciais privados Virgin Galactic se juntou à Rolls-Royce para desenvolver um jato supersônico voltado a passageiros que desejem viajar em alta velocidade – mais precisamente, a 3.704,4 quilômetros por hora, conhecida como Mach 3. Nesta segunda (3), ela apresentou o design inicial da novidade.

Liderado pela Spaceship Company (TSC), braço de fabricação de sistemas aeroespaciais da Virgin Galactic que constrói os aviões SpaceShipTwo, o projeto conta com a experiência da empresa conhecida por seus veículos de luxo e que, anteriormente, já foi responsável pela criação do turbojato do Concorde, avião supersônico que voava em Mach 2.04 e foi aposentado em 2003.

Design inicial do novo jato supersônico Mach 3.Fonte: Space

Futuro da aviação

A Virgin Galactic, entretanto, não se dedica ao desenvolvimento de apenas uma novidade na aviação. Em uma parceria com a Boom Technology, estabelecida em 2017, está à frente de outro veículo supersônico: o XB-1, que deve ser lançado em 7 de outubro deste ano. Mais empresas também estão no páreo, como a Spike Aerospace, com seu projeto comercial. A NASA e a Lockheed querem ir além, criando o X-59, dispositivo mais silencioso do tipo.

A TSC espera que o avião anunciado acomode entre 9 e 19 passageiros por vez em viagens com altitudes acima de 18,3 mil metros. Não estão descartadas opções de assentos, como os de primeira classe e econômicos. Uma vez que decolaria e aterrissaria como qualquer outro, poderia se integrar à infraestrutura aeroportuária e ao espaço aéreo internacional de todo o mundo.

Projeto deve acomodar até 19 passageiros.Fonte: Space

George Whitesides, chefe de espaço da Virgin Galactic, ressalta o esforço da iniciativa para desenvolver sistemas de propulsão sustentáveis e de ponta em um trabalho conjunto com Administração Federal de Aviação norte-americana, assim como para garantir impactos positivos desde o início.

“Temos feito grandes progressos até agora e esperamos abrir uma nova fronteira em viagens de alta velocidade”, finaliza o executivo.