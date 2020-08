Vítima de fraude, Felipe Neto devolve dinheiro de auxílio emergencial

Felipe Neto devolveu a quantia de R$ 1.200 para o Governo Bolsonaro após ter sido alvo de fraude. Criminosos usaram o nome do youtuber e pediram o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo durante a pandemia do novo coronavírus. Além do cancelamento do cadastro, o empresário acionou a sua equipe jurídica.

A informação foi dada pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Até então, o famoso não sabia que seus dados estavam entre os beneficiários. Por meio da assessoria, Felipe deixou claro que não pediu o recurso do governo e destacou que não “há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou jogá-lo contra a opinião pública”.

Ontem (31), ele depositou o valor, correspondente a dois meses do auxílio emergencial, para o Ministério da Cidadania. A comunicação do youtuber afirmou que “medidas necessárias e cabíveis” pelos seus representantes jurídicos.

Foi mais um episódio de ataque e ameaça usando Felipe Neto. Na última quinta-feira (30), o empresário ganhou espaço no Jornal Nacional e se defendeu de acusações graves. “Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria”, desabafou.

“Sabe aquele vilão de novela, que você fala assim: ‘não existe na vida real?’ Mas existe”, afirmou ao repórter Hélter Duarte. “Ele está aí, ele acontece. E eu estou vendo agora na prática até onde as pessoas são capazes de ir”, completou.

Confira a nota na íntegra:

“A assessoria de Felipe Neto esclarece que, por óbvio, o pedido de inclusão de tal benefício não foi feito pelo próprio ou por qualquer pessoa por ele autorizada, mas sim por um terceiro.

Ainda não há conhecimento se a intenção era realizar algum tipo de fraude ou apenas mais uma tentativa de jogá-lo contra a opinião pública. Porém, uma vez ciente do ocorrido, a equipe jurídica de Felipe Neto adotará todas as medidas necessárias e cabíveis para cancelar o cadastro e, caso tenha havido algum repasse, devolver imediatamente a quantia.

Além disso, os advogados providenciarão, junto ao administrador do sistema, a identificação do responsável para que o mesmo responda judicialmente.”