Vitor Kley usa roupa justinha para surfar e bumbum fica em evidência

Vitor Kley iniciou-se na carreira artística em 2009, mas fez um grande sucesso em 2016, quando estourou com a música O Sol. Por coincidência, o cantor aproveitou o sol de domingo e foi praticar um de seus esportes prediletos.

Mesmo com a onda de isolamento social, imposta pela pandemia de Covid-19, o artista foi à praia no fim da tarde de domingo (2). No segundo dia de agosto, ele também compartilhou a foto surfando e apenas legendou a foto com emojis de hang-loose, um ET e ondas do mar.

Pela roupa de neoprene justa — que é característica ao surf — as formas do corpo de Vitor ficaram evidenciadas, dando um destaque especial a seu bumbum. Além das mais de 50 mil curtidas no Instagram, a publicação recebeu alguns comentários ousados.



Vitória Falcão, do duo Anavitória, elogiou o amigo: “Caraca, amigo! Que pãozinho, né“. Uma fã do intérprete de Adrenalizou não deixou de exaltar o ídolo: “Esse aí sabe ser lindo, hein?! Além de ser um baita gato, ainda tem esse bumbumzinho lindo. Acho que apaixonei“. Uma terceira continuou: “Onde encontro um peixão desses?“.

O mais recente trabalho de Vitor Kley é o álbum A Bolha, que contou com 12 faixas de composição própria (e também com parcerias). Os cantores Jão e Vitão colaboraram em duas músicas distintas.

