Vitória Strada beija namorada e revela orgulho da relação

Apaixonadíssimas, Vitória Strada e Marcella Rica surgiram em clima de puro romance nesta quarta-feira (19). No Dia do Orgulho Lésbico, as duas postaram fotos no Instagram e falaram sobre como se orgulham da relação que vivem.

No seu perfil da rede social, Strada postou um clique dando um beijo em Ricca. “Quanto orgulho eu tenho da gente“, legendou a global.

Marcella também publicou uma foto com a amada na sua página. No registro feito na frente do espelho, a loira aparece sendo abraçada por Strada. “Orgulho purinho de te amar tanto assim“, escreveu.

Nos comentários, amigos e internautas reagiram. “Lindas“, elogiou Claudia Raia. “Suas lindas!! Muitas felicidades”, desejou Letícia Spiller. “Muito lindas“, afirmou Monica Martelli.

“A perfeição desse casal, meu deus”, admirou uma fã. “Vocês são simplesmente maravilhosas“, comentou outra. “Eu to morrendo de amor”, confessou uma terceira.