Vitrola bluetooth: Pulse lança três novos modelos com design vintage

A Pulse, divisão de áudio da Multilaser, anunciou a ampliação da sua linha retrô com o lançamento de três novos modelos de vitrola com conexão Bluetooth 5.0.

A linha retrô da marca já contava com a Caixa Bluetooth Presley, mas agora incorpora as vitrolas Berry, TurnTable e Sinatra. Todas possuem saída de áudio RCA, que permite conectar a vitrola outras caixas de som, e as maiores diferenças ficam por conta do design e alguns recursos.

O modelo Berry tem um design no estilo maleta com cápsula de cerâmica e agulha Ruby. Além disso, três velocidades de reprodução, entradas auxiliares P2 e Bluetooth fazem parte das especificações. Já a TurnTable tem design mais arrojado, enquanto o modelo Sinatra é um micro system com duas caixas amplificadoras.

“Essa linha de vitrolas traz o mais moderno com o charme retrô. Estamos sempre em busca de desenvolver produtos diferenciados e investimos em recursos e design para potencializar a experiência dos nossos consumidores”, explica Rodrigo Berti, gerente de produto da marca Pulse.

Pulse Barry