Viúva de Roberto Bolaños, Florinda Meza lamenta veto de Chaves

Florinda Meza, viúva de Roberto Gómez Bolaños, lamentou nas redes sociais a suspensão da exibição dos seriados Chaves, Chapolin e Chesperito. A atriz que ficou imortalizada pela interpretação de Dona Florinda se pronunciou pela interrupção devido aos problemas judiciais envolvendo os direitos criativos.

Em uma mensagem divulgada em seu Twitter, no último sábado (1º), a famosa publicou uma imagem com os personagens criados pelo humorista e escreveu: “O que eu acho sobre deixar de transmitir o programa Chespirito [Chaves]? Embora eu não tenha nada a ver com isso porque inexplicavelmente não fui convocada para as negociações, acho que agora, quando o mundo precisa de mais diversão, isso será um ataque às pessoas“, iniciou ela.

A artista continuou: “Além disso, isso vai contra seus próprios interesses comerciais, porque neste momento queremos ver tudo o que nos lembra um mundo melhor. Chespirito já é um programa de culto. Faz parte do DNA dos latinos, nós o carregamos na memória genética. Pretender cortá-lo é um movimento imprudente. É triste ver como em sua própria casa, aonde você deu milhões de dólares, é onde você é menos valorizado“, disparou.

Por fim, Florinda desabafou que não esperava que, um dia, as produções perderiam seu espaço. “Nunca pensei que isso iria acontecer comigo, mas pela primeira vez eu encontro um motivo para dizer o quanto é bom meu Rober não estar neste mundo! Esse ato incompreensível chuta sua memória e o que ele mais respeitava: o público. Talvez alguns executivos sem visão queiram apagá-lo, mas no coração e na memória dos mocinhos que sempre o seguiram, ele estará mais vivo do que nunca. Verdade?”, finalizou.

A Televisa perdeu os direitos sobre os programas nos quais Bolaños protagonizou, e com isso, suspendeu os contratos com as TVs pelas quais distribuía as produções por todo o mundo. O SBT e o Multishow, que transmitiam as comédias no Brasil, deixaram de exibir os seriados desde o último sábado (1º).

A grande especulação é a de que Roberto Gómez Fernandez, filho do Bolaños, está negociando com a Netflix. A empresa de streaming, cabe lembrar, está cada vez mais interessada no conteúdo latino e sabe da força que os seriados criados pelo humorista mexicano possuem pelo mundo.

Confira:

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020