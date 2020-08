Viviane Araújo passa o dia com namorado e se derrete

Apaixonada, Viviane Araújo postou mais uma vez uma foto ao lado de Guilherme Militão, seu namorado. No Instagram, a cantora postou que passou o último domingo (02) ao lado do boy.

Em um registro em que ambos aparecem usando roupas do Palmeiras, ela escreveu: “Domingo de amor e paz com ele”. Nos comentários, Ary Fontoura e Maurício Mattar deixaram emojis de coração para os pombinhos. “Lindos“, elogiou Vanessa Giacomo.

Seguidores também reagiram. “Que lindos”, disse uma internauta. “Que casal, heim“, derreteu-se outra. “Felicidades sempre, seus lindos“, desejou uma terceira.

Sempre exalando felicidade por estar com alguém que ama, Viviane Araújo costuma postar com frequência momentos com Guilherme. No início de julho, a artista dedicou uma poesia para o amado ao postar uma foto dos dois na piscina.

“’Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo?’ *Fernando Pessoa* EU TE AMO“, escreveu.