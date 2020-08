Vix Cine e TV: novo serviço gratuito de streaming chega ao Brasil

O mercado nacional de plataformas de streaming ganha um novo competidor a partir desta sexta-feira (14). Trata-se do Vix Cine e TV, que foi lançado oficialmente e aposta em um modelo de negócios que é isento de qualquer mensalidade ou assinatura.

Segundo o UOL, a monetização dos programas envolve blocos de 2 minutos de comerciais a cada 12 minutos de exibição de conteúdo — um modelo de negócios chamado de AVOD (ad-supported vídeo on demand). O lançamento busca atenção nesses tempos de pandemia do novo coronavírus, que balançou as economias muitas famílias, além de desafiar a alta oferta atual de serviços parecidos que são pagos, como Netflix e Amazon Prime Video.

A companhia começou a planejar a entrada no segmento há algum tempo, quando adquiriu a plataforma Pongalo, focada em distribuição de programas para a América Latina.

A interface da plataforma e um dos documentários disponíveis em destaque.Fonte: Vix Cine e TV

A plataforma tem séries, filmes, novelas latinas e documentários no catálogo, que ainda é um pouco limitado por estar em construção, mas já conta com várias produções nacionais. Apesar disso, nem todos os conteúdos estrangeiros apresentam opção de áudio ou legenda em português do Brasil. O filme norte-americano “Breaking Through: No Ritmo do Coração”, que tem participação de Bruna Marquezine e Anitta, é um dos destaques.

Teste você mesmo

O Vix Cine e TV pode ser acessado tanto pelo site do serviço quanto no aplicativo para dispositivos móveis, com download gratuito para Android e iOS.



