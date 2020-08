Você já pode testar o novo menu Iniciar; veja como

A Microsoft já tinha publicado imagens do novo menu Iniciar, que traz um visual mais de acordo com o Fluent Design. A ideia é de que a lista de apps e os blocos dinâmicos tenham uma aparência mais minimalista e integrada ao tema do sistema, seja ele o claro ou o escuro. O novo Iniciar foi liberado em uma versão de testes do Windows 10, mas agora é possível testá-lo na versão estável.

Fonte: Microsoft/DivulgaçãoFonte: Microsoft

É esperado que o novo Iniciar seja lançado como parte da segunda grande atualização do 2020 (20H2), que deve ser liberada em novembro. Essa atualização não deve trazer grandes alterações no funcionamento do sistema, mas pode introduzir mudanças relacionadas à interface.

A Microsoft lançou um update que traz o Iniciar renovado separadamente, mas esse KB só funciona no Windows 10 2004, ou seja, a partir da atualização de maio de 2020. O recurso em si não será percebido imediatamente após a instalação. Portanto, fique atento aos passos abaixo.

Fonte: Microsoft/DivulgaçãoFonte: Microsoft

Como testar o novo meu Iniciar

Como falamos, o pacote só funciona a partir do Windows com a build mais atual. Se o seu não estiver atualizado, será necessário fazê-lo antes.

Depois de atualizar seu sistema, baixe e instale o KB4568831 para a versão correta do seu sistema. Geralmente, a maioria estará usando o Windows 10 2004 x64. O download do pacote pode ser feito pelo site oficial do Catálogo do Windows Update.

Após instalar o update, é recomendável que você reinicie o computador.

O recurso vem desabilitado por padrão, então será necessário habilitá-lo editando o registro do Windows.

Para isso, copie o comando abaixo, e cole-o no Bloco de Notas:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFeatureManagementOverrides 2093230218]

“EnabledState”=dword:00000002

“EnabledStateOptions”=dword:00000000

Salve o arquivo, renomeando-o como 20H2.reg. Dê um duplo clique no arquivo que criou, para inserir os valores no registro do Windows 10 e reinicie o PC.

Agora, é só aproveitar o novo visual do menu Iniciar.