Você sabe qual é o melhor lugar do mundo para um telescópio?

A Cúpula A, no planalto antártico, foi determinada como o local ideal para colocar um telescópio. Essa foi a conclusão de uma equipe internacional de astrônomos, que publicou os resultados na revista Nature na semana passada.

Segundo um dos autores do estudo da Universidade da Colúmbia Britânica, Paul Hickson, um aparelho nesse local seria melhor do que outro similar em qualquer região do planeta. “A combinação de alta altitude, baixa temperatura, longos períodos de escuridão contínua e uma atmosfera excepcionalmente estável fazem da Cúpula A um local muito atraente para a astronomia óptica e infravermelha”, explicou Hickson. As imagens obtidas nesse local seriam mais nítidas e poderiam captar objetos mais distantes.

O maior problema é chegar a esse ponto específico. A Cúpula A, também chamada de Cúpula Argus, está a 1,2 mil quilômetros adentro da Antártida, em um platô de gelo a mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Acredita-se que também seja o local mais frio da Terra, beirando os 100 °C negativos.

Localização do Domo A.Fonte: WUWT

Atualmente, os melhores telescópios do mundo estão em latitudes médias e altas, como no Chile e no Havaí. Eles apresentam um melhor turbulência atmosférica, que é um dos principais empecilhos para conseguir imagens de qualidade.

Construir uma estação astronômica na Cúpula A precisaria de um esforço gigantesco. Por mais que seja possível levar equipamentos até lá, a estrutura necessitaria suportar o frio intenso e possíveis mudanças no terreno por conta das alterações climáticas. Ainda assim, ela poderia melhorar a visão dos telescópios de 10% a 12%, além de ajudar na compreensão da atmosfera antártica.

