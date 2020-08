Você sabia? Rir e ter bom humor reduz estresse e melhora o aprendizado

Você sabia que o riso pode melhorar o aprendizado? É verdade! O bom humor e o ato de dar risadas não estão apenas relacionados a ajudá-lo a relaxar e a se sentir melhor, mas também a ajudar o cérebro a melhorar a retenção de conteúdos e suas lembranças.

Em outras palavras, quão bem um aluno se lembra de uma lição e por quanto tempo se lembra dela. O riso é uma ótima forma de aliviar o estresse, e isso não é brincadeira!

Benefícios de rir e ter bom humor para aprender:

Quando rimos, o cérebro libera a dopamina química, também conhecida como hormônio do bem-estar.

O riso nos deixa relaxados e menos ansiosos.

À medida que a ansiedade diminui, a capacidade do cérebro de reter informações aumenta.

Dificuldades para aprender? Experimente rir!

Para os alunos relutantes em aprender a aprender, seja na sala de aula ou online em casa, o humor pode ajudar a criar uma atmosfera otimista que prepara o cenário para que a aprendizagem aconteça.

Como os alunos se sentem bem e relaxados, ficam menos preocupados com o desempenho deles quando aprendem. Seus cérebros são felizes, e isso torna o aprendizado mais fácil e agradável.

Quando os alunos começam a aprender em um local de relaxamento e felicidade, o aprendizado se torna mais agradável.

Faça pausas para rir

Sentir-se bem está ligado a aprender bem. Se os alunos estiverem estressados com o aprendizado, tente fazer risadas entre as sessões de aprendizado. Isso não apenas melhora o humor, mas também ajuda os alunos a se lembrarem do que estão aprendendo.

Seja significativo: os educadores dizem que a chave para usar o humor para aprimorar o aprendizado é tornar o humor significativo para o tópico.

É por isso que os professores geralmente incorporam humor às instruções, como contar uma piada de matemática antes de uma aula de álgebra ou compartilhar um enigma antes da aula de ciências.

Rir e aprender em casa

Interessado em usar o riso para facilitar o aprendizado em casa?

Seja antes de uma aula online ou antes de quebrar os livros para começar uma sessão noturna de lição de casa, dedique um ou dois minutos para ler algumas piadas, assistir a um pouco de stand-up ou percorrer os meme.

Leia também: Oito exercícios simples para treinar os neurônios