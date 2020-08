Volkswagen Nivus, um carro com software surpreendente [Review]

Quando minha família me levou a uma loja para escolher o meu primeiro celular, eu não tinha nenhum modelo específico em mente, mas já sabia exatamente o software que esse dispositivo precisava ter: o jogo da cobrinha.

Esse movimento do consumidor de dar mais importância para possibilidades de software de um produto do que para o hardware em si já acontece há muito tempo no mercado de computadores e celulares, mas agora ele está chegando também no setor automotivo.

A Volkswagen sacou essa tendência lá atrás e, em 2020, lançou o Nivus, o primeiro carro da marca com a plataforma VW Play. Você sabe que não fazemos análises de carro aqui no TecMundo, mas resolvemos dar umas voltas o Nivus justamente por causa do software.

O que é o VW Play?

O VW Play é uma plataforma de software automotivo que pode mudar a forma como você se relaciona com suas quatro rodas. Assim como o carro em si, o VW Play foi desenvolvido aqui no Brasil e representa uma mudança bem importante.

Em vez de ser um simples sistema de infotainament que permite espelhar os aplicativos do seu celular, o VW Play vai além disso e deixa você instalar os aplicativos direto na memória do carro. A telinha de 10 polegadas não é só para enfeite. Ela tem um software poderoso que permite instalar apps presetnes naa loja da Volkswagen, para o motorista usar sem ter que conectar o celular com o cabo.

Volkswagen começa a apostar em software para seus carros (Divulgação/Volkswagen)

Eu conversei com o pessoal da Volks logo depois do lançamento oficial do Nivus sobre esse VW Play e eles me contaram um pouco de como isso aqui foi construído.

A base do sistema operacional é um kernel do Linux, e a camada que interage com os aplicativos foi criada com base no Android Open Source Project. Isso quer dizer que os desenvolvedores que quiserem colocar seus apps na loja da Volks poderão simplesmente pegar os apps que eles já têm no Android e fazer algumas adaptações.

Claro que existe uma série de regras para que as interfaces não distraiam demais o motorista, mas o Waze que você vê no Nivus é basicamente o mesmo Waze do Android e até do iOS.

O lado ruim dessa novidade toda é que, por enquanto, existem pouquíssimos apps disponíveis para baixar. Era inclusive para o iFood estar disponível já no lançamento, mas nem sinal dele por enquanto.

Ainda há poucos apps na loja (Divulgação/Volkswagen)

O objetivo da Volks é disseminar o VW Play nos seus carros em toda a América do Sul. Então, se tudo correr bem, a gente pode esperar mais variedade nessa loja nos próximos anos. Só que nunca é interessante comprar alguma coisa pensando primariamente na promessa de software que ainda não existe.

Se você ficou curioso, confere o nosso review completo no vídeo acima.

Especificações do carro

DESEMPENHO Aceleração de 0 a 100 km/h 10,0 s (E) / 10,5 (G) Velocidade máxima 189 km/h (E) / 184 km/h (G) MOTOR Cilindrada 999 cm³ Potência líquida máxima 128 cv (E) / 116 cv (G) – 5.500 rpm Torque líquido máximo 20,4 kgfm (E/G) – 2.000/3.500 rpm FREIOS Dianteiros Discos ventilados Traseiros Discos PRINCIPAIS DIMENSÕES Comprimento 4.266 mm Distância entre eixos 2.566 mm Largura 1.757 mm Altura 1.493 mm PESOS Em ordem de marcha 1.199 kg COMPARTIMENTO DE CARGA Compartimento de carga 415 l DIREÇÃO Direção Elétrica TRANSMISSÃO Transmissão Aut. de 6 vel. com função Tiptronic RODAS E PNEUS Pneus 205/60 R16 RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL Reservatório de combustível 52 l NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS Número máximo de passageiros 5

