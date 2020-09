Vozes de Batman e Charada chegam ao Waze também em português

Cinéfilos de plantão e fãs de filmes de super-heróis estão com expectativas altas com relação ao novo longa do Batman – e, para trazer um gostinho de Gotham City aos motoristas do mundo real, a Waze, em parceria com a Warner Bros. Consumer Products e a DC, trouxe as vozes de personagens da franquia ao aplicativo de navegação.

Até o dia 31 de outubro, usuários podem ativar o tema e escolher entre orientações em português do Batman, dublado por Eduardo Ribeiro, ou do Charada, de Marco Ribeiro. Elas também estão disponíveis globalmente em inglês e espanhol, sendo possível, inclusive, mudar o veículo e escolher o Batmóvel ou o carro de corrida do vilão, assim como inserir seus ícones.

Gotham City chega ao mundo real com Waze.Fonte: Reprodução

Robert Oberschelp, vice-presidente sênior de Global Brand Products da Warner Bros. Consumer Products, declara: “Ao fechar uma parceria com o Waze nesta ativação interativa e inovadora, estamos dando aos fãs a oportunidade de dirigirem o seu próprio Batmóvel como o DC Super Hero Batman, que é conhecido por ter gadgets e carros incríveis.”

“Enquanto os fãs se preparam para celebrar o Dia do Batman, essa iniciativa vai deixar o trânsito deles mais divertido e levar a imaginação a novos lugares.”

Carros também podem ser personalizados.Fonte: Reprodução

Playlists e ativação

Junto às novidades, foram disponibilizadas playlists exclusivas preparadas pela Waze e pela DC Comics no Spotify: Super-Hero ou Super-Villain. Ativar as outras funcionalidades é simples:

Voz: Configurações > Voz e Som > Voz Waze.

Configurações > Voz e Som > Voz Waze. Batmóvel ou carro de corrida do Charada: Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo.

Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo. Ícone: Clicar no nome de usuário e ir para a aba “Humor”.

Oberschelp comemora o lançamento: “Acreditamos que todos nós precisamos da ajuda de um super-herói para nos guiar o caminho – especialmente este ano. Para nós, a melhor forma de fazer isso foi fazer a nossa primeira experiência neste formato com as vozes de navegação, humores e veículos de dois personagens icônicos para o Waze.”

“Também estamos muito felizes por trabalhar com nosso parceiro do Waze Audio Player, Spotify, para dar vida à experiência com músicas divertidas para motoristas pelo mundo todo”, finaliza.