VPN com Netflix é legal e tem suas vantagens; entenda!

A Netflix, que está disponível em muitos países, cresceu consideravelmente nos últimos anos. No entanto, cada país tem uma versão diferente do serviço com sua própria biblioteca de filmes e programas. Neste artigo, explicaremos por que essas bibliotecas não são todas iguais e como você pode acessar diferentes bancos de dados da Netflix. É muito fácil ter acesso aos filmes e séries que a plataforma oferece em um país diferente. Quer assistir a versão americana da Netflix (que tem um dos maiores números de filmes e séries) mesmo você não estando nos EUA? Fique por perto. Temos algumas soluções para você.

Todos os filmes e séries com a ajuda da VPN; além da segurança

Uma VPN com Netflix é o método melhor e mais fácil de assistir à Netflix de forma livre e confortável. Além da segurança, anonimato e privacidade que dá ao utilizador. Segundo Harold Li, Vice-Presidente da ExpressVPN: “Em uma época em que conduzimos as partes mais cruciais e sensíveis de nossas vidas online, uma VPN é uma ferramenta crítica para proteger a privacidade e a segurança digital. Elas aumentam seu anonimato online, protegem sua atividade online do monitoramento de provedores de internet e governos; e defendem seus dados de hackers em redes compartilhadas, como o Wi-Fi público”.

Terei problemas se usar VPN com Netflix?

Não. As pessoas geralmente confundem o uso de VPN com Netflix como uma forma de pirataria, mas acessar os catálogos internacionais do provedor é bem diferente do que fazer torrents de material protegido por direitos autorais. Não é ilegal de maneira alguma, e atualmente não resultará em um processo civil ou criminal em qualquer lugar do mundo.

Como as VPNs escapam da proibição?

Nem todas as VPNs conseguem escapar. Muitos serviços VPN decidiram que o jogo de gato e rato de que precisam para se manter um passo à frente da proibição da Netflix e outras plataformas simplesmente não vale o esforço. Portanto, se você planeja usar uma VPN para assistir à Netflix, certifique-se de que o serviço escolhido promete que pode desbloquear o serviço antes de se inscrever. Atenção que os serviços de VPN gratuitos não desbloqueiam a Netflix e ainda podem roubar os seus dados vendendo-os para empresas de publicidade online. Quando for escolher a sua rede privada virtual, escolha uma de confiança.

Muitos serviços VPN, no entanto, lucram com o desbloqueio confiável da plataforma. A maioria se concentra no desbloqueio da versão americana da plataforma, já que esta oferece o maior catálogo regional de títulos, de longe, e é, portanto, o local mais procurado pelos clientes. Mas algumas também desbloqueiam outros catálogos regionais como o do Japão que está sempre carregado de animes exclusivos.

Assista Netflix rapidamente com ExpressVPN

ExpressVPN é um ótimo fornecedor de VPN para assistir Netflix, especialmente por causa da alta velocidade de seus servidores e conexões. Isso é especialmente útil para streaming, porque significa que seus vídeos não precisam ser armazenados em buffer constantemente.

Além disso, a ExpressVPN oferece um grande número de servidores em muitos países diferentes e construiu uma sólida reputação ao longo dos anos. Eles também oferecem excelente suporte ao cliente e aplicativos fáceis de usar para todos os dispositivos.

ExpressVPN não é a opção mais barata, mas há um motivo pelo qual está no topo da nossa lista de qualquer maneira. Em seus esforços para contornar os bloqueios geográficos da Netflix, a ExpressVPN está constantemente atualizando seus servidores. Assim, garante que tem sempre à disposição servidores que lhe permitem acessar a Netflix em qualquer parte do mundo.

Se a Netflix acabar bloqueando você (o que acontece muito raramente com servidores ExpressVPN), o atendimento ao cliente da ExpressVPN o ajudará a encontrar o servidor certo o mais rapidamente possível. Em outras palavras, assistir Netflix com esta VPN não será um problema. Será possível agora ver até o campeonato francês de futebol através da Netflix francesa. Aproveite e acompanhe ao vivo a Ligue 1 com uma rede privada virtual.