Wagner Santisteban revela que foi atacado por macaca no cio durante Sandy & Junior

Wagner Santisteban revelou no Que História É Essa, Porchat, no GNT, um episódio bizarro envolvendo o seu personagem Basílio na série Sandy & Junior (1999 – 2002) e o ataque de uma macaca no cio. O momento, segundo ele, foi uma espécie de UFC.

A briga começou durante a gravação de uma cena em que Basílio encontrava a macaca dentro de um armário e passava a fugir dela pelo colégio. “Essa cena do armário foi a última que gravamos. O treinador nçao tinha um dedo, vários pedaços de cicatriz na mão, a macaca presa em uma corrente bizarra. Ela estava no cio, a periquita dela parecia um pudim rosa”, recordou.

Na cena, Santisteban tinha que dar o pé para a macaca “xinxar”. “Ela ficava muito nervosa, devia falar: ‘Por que estou correndo atrás desse cara sem o menor sentido?’. A macaca criou um amor, um desejo louco pela bota do meu personagem. Então, ela xinxava na bota, só fazia isso na minha bota e na do Xororó”, disse.

“Passei uma semana gravando isso. Ela foi criando um ódio enorme da minha pessoa, mesmo, e eu fui criando um pânico da macaca”, confessou. O ator admitiu que não queria gravar a cena: “O cara veio com a macaca, já maluca, e tirou a corrente dela. Eu nem vi mais nada, só lembro que deu um mortal para trás, a macaca fez tipo UFC comigo. Ela me girou, subiu em cima de mim, me imobilizou e começou a me socar igual UFC mesmo”.

“Todo mundo ficou em pânico, o que a gente faz? A macaca tinha um mega seguro, não tinha como reagir. Comecei a tentar revidar, mas era pior. Ela começou a me girar igual desenho animado, foi me pegando pelo pé e me girando pela sala”, contou.

A briga só parou quando ela conseguiu o que queria: a bota. “Lembro que isso deve ter durado uns dois, três minutos. No fundo de tudo, ela arrancou minha bota. Ela só parou quando pegou e encaixou a bota nela”, comentou.

Confira:

O que não se faz pelo trabalho, né? O @wagsantisteban já foi até atacado por uma chimpanzé! 😮😂 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/G7cGFnC35g — Canal GNT em 🏠 (@canalgnt) August 19, 2020