Walcyr Carrasco é acusado de mandar indireta para Marina Ruy Barbosa em post enigmático

Marina Ruy Barbosa estava em Amor à Vida, novela de 2013, e foi cortada em determinado momento da história, por se negar a cortar os longos cabelos. O assunto voltou à tona em 2020 por conta de Walcyr Carrasco, escritor, e depois de algumas réplicas, ele resolveu treplicar.

Em resumo, o dramaturgo se mostrou descontente pela decisão tomada e a atriz veio às redes sociais se defender, expondo fatos que até então eram inéditos. O que parecia ser uma trégua, visto que os dois terminaram seus discursos pacificamente, na verdade se contornou num possível novo capítulo.

“Tem gente que não cumpre o combinado e ainda acha que tem razão. Já aconteceu com você?“, escreveu Walcyr em publicação do Instagram, feita na noite de sábado (22). Ele ainda usou hashtags falando de confiança, compromisso certo e microconto.

Por conta disso, seguidores logo interpretaram a mensagem como uma alfinetada à Marina Ruy Barbosa. “É indireta pra ela, isso? Você não disse que já estava tudo ok? Sem necessidade ficar 7 anos repisando o mesmo assunto“. Outra criticou o dramaturgo: “Se acha o dono da razão“.

Marina fazia Nicole na novela da Globo e a personagem perderia os cabelos devido a um câncer terminal, mas por não cortar os fios morreu e virou um fantasma mudo. Alegando que não teve contato direto com Walcyr Carrasco, a ruiva voltou a se defender na quinta-feira (20): “Como atriz, não queria só o sensacionalismo. E como menina/mulher aos 17 anos, só valeria à pena se fosse pra tratar da doença com muito respeito e atenção, e fazer uma ação social sobre câncer linfático. Não foi uma decisão irresponsável, muito menos leviana. Após uma longa conversa com a direção da emissora da época, chegamos juntos a essa conclusão, de que não fazia sentido pela forma como tudo estava sendo tratado“.

O autor de Amor à Vida, no entanto, a desmentiu anteriormente: “Ela tinha combinado verbalmente que cortaria o cabelo quando aceitou o papel. E aí ela não avisou com tanta antecedência que não iria cortar. Se ela tivesse avisado com uma certa antecedência, eu teria orientado a história pra outro lugar. Eu tive que refazer todas as cenas já escritas e isso envolve toda a produção da novela. A produção já tinha preparado o cenário, os atores… Já tinha tanta coisa envolvida“.

Confira: