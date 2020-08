Wanessa Camargo choca ao depor contra Zilu e favorecer Zezé Di Camargo

Não é mais segredo para ninguém que Zilu Godoi perdeu três processos que movia contra Zezé Di Camargo. No entanto, um ponto que chamou atenção e não havia sido divulgado, foi que dois depoimentos foram fundamentais para que o juíza desse causa ganha para o cantor: o de Wanessa Camargo e o de Igor, caçula do ex-casal.

Segundo o jornal Extra, os herdeiros de Zilu e Zezé depuseram contra a mãe, atitude que deixou a empresária muito surpresa, principalmente com a ação que partiu da filha, que ainda desmentiu a matriarca no depoimento.

Como no processo Godoi alegava que havia sido coagida para assinar os documentos da partilha de bens, que foi feito três anos após o divórcio, Wanessa afirmou que a situação não tinha acontecido dessa forma.

“Ela assinou o documento por pressão dos filhos e do Zezé. Wanessa e Igor são dependentes do pai e não da Zilu. Igor mora com Zezé. A juíza, então, entendeu por bem fundamentar a sentença dela inteira no depoimento da Wanessa e do Igor, ou seja, filhos que são dependentes totalmente do pai”, contou Marcelo Saraiva, advogado da ex-esposa do sertanejo.

“Eles não têm condições de sobreviver sem estar do lado do pai. Eles não podem ir contra o pai. Wanessa, em seu depoimento, criou uma situação que tornou favorável ao pai dela”, completou.

Como a sentença não agradou Zilu, sua defesa de Zilu irá recorrer na Justiça. “Tem muita coisa aí para ser discutida. Tanto no tribunal de Justiça quanto no STJ. Tenho a convicção de que vamos conseguir a perícia para saber exatamente o patrimônio que o casal tinha. O Zezé está usando a mídia para cantar vitória que ele não tem. Tem muito chão pela frente”, garantiu o profissional.